Previsão para aquário em 2020

Em 2020, a área do amor e sexo será movida por momentos de inquietação e confusão que levaram a descobertas. Os sentimentos não estarão claros para os aquarianos. Isso gera um período de reflexão e autodescoberta.

Esse será o ano em que os aquarianos pensarão mais sobre sua vida amorosa, perguntando-se o que querem de um relacionamento, de um parceiro e o tipo de relação que querem levar.

Em 2020, Netuno estará retrógrado, o que pode deixar os aquarianos insatisfeitos com seus atuais parceiros, balançando um pouco o relacionamento.

O ano de 2020 será de mudanças no trabalho para os aquarianos trazendo novas situações e desafios. Logo, há uma potencial chance de troca de empresa ou promoção, passando a ter mais responsabilidades.

É um ano em que suas habilidades profissionais serão testadas e você atingirá êxito e reconhecimento. É importante pontuar que esse sucesso profissional será atingido de forma lenta, o que pode causar desânimo logo no primeiro semestre do ano. Não se deixe levar por esse sentimento, para não se prejudicar.

Os aquarianos estarão mais suscetíveis a uma vontade resolver tudo sozinho. Não caia nessa, porque seus superiores podem não interpretar isso positivamente. Envolva a equipe no trabalho e divida responsabilidades, o que ajudará que não fique sobrecarregada.

Em 2020 o lado familiar pesará bastante para os aquarianos, que estreitarão relações com os parentes mais próximos, passando a participar mais da vida deles. Será um momento de aproximação de familiares que gosta muito e de afastamento daqueles que não despertam sua confiança.

As principais dicas para reencontrar o equilíbrio na saúde em 2020 é cuidar da alimentação, fazer exercícios, encontrar a harmonia nas emoções e, sobretudo, evitar o estresse. Tente inserir essas pequenas mudanças no seu dia a dia, o que lhe trará uma melhora de qualidade de vida o ano todo.

O âmbito financeiro será positivo para os aquarianos em 2020. Este será o ano do reconhecimento profissional, logo, a chance de promoções e aumentos salariais será maior, o que ajudará a melhorar seu orçamento.

Esse bom momento nas finanças lhe ajudará a conquistar pequenos sonhos pessoais. Apenas tenha o cuidado de não ostentar, para não se endividar no decorrer do ano. Esse é um ótimo período para aprender a ser mais responsável com seu dinheiro.

Fonte: boadicadebeleza

