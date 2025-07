Faixa de Fronteira: Agro vence mais um “round” sobre a regularização

Cascavel e Paraná - A força do setor produtivo mais uma vez foi colocada à prova e o resultado não poderia ser outro. Na noite de terça-feira (8), o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 1532/2025, prorrogando para 2030 o prazo para a regularização de imóveis rurais situados em áreas de faixa de fronteira. No Paraná, a mobilização pela ampliação da data teve participação efetiva dos sindicatos rurais, por intermédio da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná). Em Cascavel, o tema foi amplamente debatido recentemente durante uma das reuniões da SRO (Sociedade Rural do Oeste do Paraná).

Conforme os representantes ruralistas, as medidas inseridas no texto tendem a preservar a integridade territorial nacional, reforçando a soberania sobre as áreas de fronteira. Para a relatora da proposta, a senadora e ex-ministra da Agricultura no Governo Bolsonaro, Tereza Cristina, o processo de regularização de imóveis naquela região enfrentou dificuldades na última década pela ausência de regras claras.

“A aprovação é de suma importância e amplia, em cinco anos, o prazo para que os interessados requeiram, perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a certificação de georreferenciamento e a atualização da inscrição do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, requisitos para a ratificação de registros de imóveis rurais com área superior a 15 módulos rurais situados em faixa de fronteira. Os produtores precisam, mais do que nunca, dessa ratificação para consolidar sua posse e propriedade”, relatou a senadora.

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) disse que o Senado avançou bastante na questão. Para ele, milhares de produtores poderão dormir tranquilos sem a preocupação de não ter a terra regularizada. “É o fortalecimento do setor agropecuário e a garantia da segurança jurídica nessa faixa. Estamos certos de que, em breve, vamos dar a legalidade e resolver de vez a questão”.

Soberania nacional

Para o senador Jayme Campos (União-MT), a matéria é essencial para a soberania nacional e para a agricultura como um todo. O parlamentar reforçou ainda que a falta de uma definição causava apreensão nos produtores rurais e transtornos há décadas. “É um tema fundamental para todo o Brasil. Esse risco nós não poderíamos correr e beirava a insustentabilidade. Temos que parabenizar o autor, senador Nelsinho Trad, e a senadora Tereza Cristina, que fizeram um brilhante trabalho”.