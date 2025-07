Exposição interativa "Ciência na Esfera" chega a Cascavel

Cascavel - O Teatro Municipal Sefrin Filho está com novidade: a exposição “Ciência na Esfera”,. A mostra, que combina tecnologia imersiva e conhecimento científico de forma acessível, chega à cidade por meio de uma parceria entre Itaipu Binacional, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura. A entrada é gratuita e já está aberta a comunidade nesta segunda-feira (30).

A exposição é itinerante e tem como objetivo despertar o interesse do público pelas ciências, por meio de instalações interativas que abordam temas como o universo, biodiversidade, sustentabilidade, mundo microscópico e os avanços mais recentes da ciência. Tudo isso apresentado de forma lúdica, sensorial e educativa, permitindo que pessoas de todas as idades se conectem com o conhecimento de forma envolvente.

“Ciência na Esfera” é mais do que uma mostra: é uma experiência de aprendizado e descoberta, que transforma conteúdos científicos complexos em vivências compreensíveis e inspiradoras. A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas com a difusão científica, o acesso à cultura e a valorização da educação na região Oeste do Paraná.