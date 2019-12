Previsão para Escorpião em 2020

O ano de 2020 vai trazer muita sorte e excelentes frutos para as pessoas de Escorpião que estão solteiras. Você estará divertido, expansivo e focado em eventos sociais. Essa é a combinação perfeita para conhecer alguém especial.É possível, inclusive, que as pessoas encontrem algum par romântico através de colegas de trabalho. E você não deve deixar esse tipo de oportunidade passar!

Quem está em um relacionamento sério precisará de um período descontraído e divertido ao lado do parceiro ou parceira. Afinal, é evidente que os escorpianos não estarão em um bom momento para discutir sentimentos e fazer reflexões.

Nos primeiros meses do ano, o amor pode sofrer alguns abalos. Porém, eles prometem ser passageiros. Os efeitos não serão sentidos depois de algum tempo, e você não precisa se preocupar com abalos no casamento ou nos relacionamentos sérios.

O ano de 2020 será de bastante trabalho e progresso lento em direção aos seus objetivos. Escorpião, por ser um signo de Água, anseia pelos resultados e gosta de evolução. Apesar dessa característica, você precisa se controlar para esperar pelo sucesso. O trabalho será muito recompensador, principalmente em relação aos ganhos financeiros.

Na metade do ano, é indicado que a sua carreira se modificará. Essa mudança tem tudo para ser positiva e atingir os resultados a longo prazo. Pode ser que você receba uma promoção ou um aumento que esteve esperando por muito tempo.

Apenas tome cuidado para não trabalhar demais, para não sofrer com problemas de saúde. É essencial saber controlar as suas produções, especialmente aos finais de semana ou períodos de descanso. Não se esqueça de tirar folgas e se desligar do trabalho. Essa é uma enorme necessidade de tempos em tempos!

A influência de Saturno no signo de Escorpião vai afetar o seu emocional de maneira abrangente: você vai sentir várias sensações ao mesmo tempo, e isso pode tornar o ano meio turbulento.

Em alguns momentos, você pode estar animado e ativo. Em outros, a sensação será de tristeza e cansaço. A sua missão é evitar o adoecimento por conta dessa montanha-russa de emoções!

A saúde física está com uma boa qualidade! Porém, você não pode vacilar e descuidar do seu corpo. O ano de 2020 também requer relaxamento e calma no momento de lidar com questões cotidianas.

Nossa principal dica é trabalhar o psicológico. Você pode fazer terapia ou investir em técnicas de relaxamento, que promovem enormes benefícios mentais. A yoga, por exemplo, é uma das atividades mais completas do mundo.

Os conflitos e desafios do seu ano serão, na grande maioria dos casos, internos. Você precisará lidar com os seus sentimentos e acalmar a sua mente.

Fonte: signos.com.br

