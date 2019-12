Previsões de Virgem para 2020

O ano começará muito bem, pois 2020 terá como regência o nosso astro rei: o Sol. Isso quer dizer que essa energia solar e brilhante vai abençoar todos signos, tendo grande intervenção em como as coisas vão acontecer.

As oportunidades de expansão e desenvolvimento que a entrada de Júpiter em Capricórnio, em 3 de dezembro de 2019, será especialmente benéfica para os virginianos nativos do primeiro decanato (Primeiro decanato: nascidos entre 23 de agosto a 1 de setembro) até 16 de janeiro. Durante esse período, pessoas que conhecem seu trabalho e potencial poderão trazer possibilidades de exploração de áreas ainda inexploradas por você, que poderão derivar em crescimento profissional.

Ainda que haja certo receio, a recomendação é que você abrace as oportunidades, já que elas poderão revelar talentos e aspectos da sua personalidade até então desconhecidas por você.

Oportunidades de crescimento e expansão também serão trazidas pelo trânsito de Urano em Touro. O processo de Urano nesse signo envolve uma ressignificação de valores e daquilo que nos traz segurança. Como Urano é arrebatador, em aspectos tensos essa influência pode ser extremamente perturbadora.

Para os nascidos no segundo decanato (Segundo decanato: nascidos entre 2 e 13 de setembro), os benefícios de expansão e crescimento trazidos por Júpiter estarão em seu ponto máximo entre: 16 de janeiro e 4 de março/ 2 de agosto e 13 de setembro (em movimento retrógrado).

Netuno em Peixes fará oposição ao Sol desses nativos, que sempre colore oportunidades com tons de sonho e ilusão. Você pode não estar se sentindo muito seguro a respeito de nada na sua vida, seja casamento, família, filhos, trabalho ou carreira. Por outro lado, as situações que surgem parecem sempre carregar elementos que não estão de todo claros, ou que parecem bons demais para ser verdade.

Para os nativos do terceiro decanato (Terceiro decanato: nascidos entre 14 a 22 de setembro), as oportunidades da entrada de Júpiter em Capricórnio deverão chegar sem grande esforço da sua parte. Além disso, você também está recebendo um trígono de Saturno e Plutão, que indica empoderamento e crescimento sustentável. Pessoas que gostam de você e do seu trabalho podem encorajá-lo a tomar riscos e isso pode ser bem visto pelos seus gerentes e diretores.

Entre 4 de março a 15 de maio Júpiter estará em movimento direto: Aproveite o período e abrace as oportunidades de explorar seus talentos em áreas de experiência nunca tentadas anteriormente. Esteja aberto para o que se apresenta porque o crescimento experimentado pode trazer benefícios para a sua carreira e profissão.

Entre 15 de maio a 2 de agosto Júpiter estará em movimento retrógrado: foque na expansão e no crescimento em uma única área.

Fonte: Personare