Você o viu? Polícia pede ajuda para localizar suspeito de estupro em Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Estado do Paraná, por intermédio da Delegacia da Mulher de Cascavel, vem a público divulgar imagens obtidas por câmeras de segurança que podem auxiliar na elucidação do crime de estupro ocorrido no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 6h da manhã, Bairro Cancelli, nas proximidades do Córrego Rio São Francisco, nesta cidade. As imagens extraídas de câmeras de segurança mostram o suspeito empurrando uma bicicleta. Veja o vídeo abaixo:

Neste momento, solicitamos a colaboração da população de qualquer informação que possa contribuir com a identificação ou localização do autor do crime pode ser repassada anonimamente por meio dos canais da Polícia Civil: