Novo Nissan Kicks chega para revoluciona segmento SUVs

Brasil - O novo Nissan Kicks já está nas concessionárias de todas o País. O SUV mais moderno do Brasil estreia com preço especial de lançamento: a partir de R$ 159.990. Esse valor é o da versão Sense, de entrada da linha, que traz uma lista abrangente de equipamentos de tecnologia, conforto e segurança de série, muitos não encontrados nos concorrentes. Isso além de exibir o design diferenciado, o maior espaço interno do segmento, o acabamento de nível superior e o conjunto mecânico exclusivo para o Brasil que dão ao novo Nissan Kicks personalidade e atitude para redefinir os padrões dos SUVs.

Desde a versão inicial, a Sense, o modelo já vem com ar-condicionado digital; câmbio com seleção de marchas por botões e-Shifter; painel de instrumentos com tela de 7 polegadas; central multimídia de 12,3 polegadas; alerta de permanência em faixa; Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem e Detecção de Pedestre (FCW+FEB); Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP); monitoramento de pressão dos pneus, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold; sistema Stop/Start de parada e partida automática do motor; faróis e lanternas de LED; rodas aro 17, entre muitos outros.

A linha do novo Nissan Kicks conta também com as versões Advance, Exclusive e Platinum. Cada uma delas incorporando ainda mais equipamentos e refinamento de segmentos superiores.

Redefinindo segmento

Com um projeto totalmente inovador, o novo Nissan Kicks é um carro que chega para revolucionar o segmento. Entre os atributos que o tornam diferente do que se encontra no mercado estão o design robusto e impactante; interior espaçoso e funcional e os itens de série e segurança. Afinal, são 23 equipamentos de proteção e conforto intuitivos e de assistência ao motorista que fazem parte do “escudo de segurança” Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas avançados que monitoram, respondem e protegem, com itens exclusivos no segmento.