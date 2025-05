Ação no STF coloca futuro das APAEs em risco no PR

Cascavel – Uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada no STF (Supremo Tribunal Federal) pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, colocou em xeque as Leis do Paraná nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015, que garantem o apoio financeiro do Governo do Paraná às APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e entidades semelhantes. Para a FEAPAEs (Federação das APAEs do Estado do Paraná), a iniciativa judicial “ameaça o direito fundamental à educação especial de milhares de famílias” que dependem desse modelo de ensino e especial atendimento.

Em nota, a FEAPAEs – que representa 343 escolas e atende mais de 40 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla no estado – classificou a ADI como “desconectada da realidade concreta de quem precisa de atendimento especializado”. Segundo a entidade, “a Constituição Federal, no art. 208, III, assegura o direito à educação especial, e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência garante a liberdade de escolha e a personalização do ensino”.

Ato irresponsável

O presidente da APAE de Cascavel, João Maschio, alerta para os impactos práticos de uma eventual suspensão dos recursos. “Se o Estado deixar de financiar as APAEs, escolas municipais não têm infraestrutura nem pessoal capacitado para receber nossos alunos — não apenas com síndrome de Down, mas também autistas e acamados. É ingenuidade supor que todos serão bem acolhidos sem algum tipo de atendimento especializado.”

Maschio ainda classificou o ato da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down de “irresponsável”, por conta dos efeitos que poderá causar. Segundo ele, os pais dos portadores de síndrome de down não foram ouvidos sobre a situação. Ele ainda alerta que a depender da decisão, ela não afeta apenas os alunos portadores de síndrome de down. “Se isso acontecer, vão todas as crianças para o ensino fundamental”, afirma.

Além de educar

João ainda complementa que a APAE não se limita apenas à educação. “A APAE não faz só educação, ela faz acolhimento. Aqui nós começamos com a parte da assistência social, onde recebemos, fazemos o acolhimento, sabemos como tratar esses alunos. Aqui nós damos alimentação, nós damos almoço. Aqui, nós damos a parte da saúde com mais de 15 terapias que são oferecidas aqui dentro. Nós fazemos a ligação da família-escola através da assistência social.”

Ele ainda questiona. “Como é que isso vai ser feito lá fora com essa competência que temos aqui?”