ASSISTA: Vídeo de uso de força policial contra agricultor viraliza; secretário de Estado explica

Um vídeo que vem circulando pela internet tem causado polêmica e de certa forma, até revolta de quem o assiste pela primeira vez. As imagens mostram policiais militares e da Rotam do Paraná, imobilizando um homem em uma propriedade rural na localidade conhecida como Corujas, no interior do município de Reserva do Iguaçu, na região central do Estado.

A forma com que os policiais militares imobilizam o homem e os gritos de desespero de uma idosa, chamam a atenção. Para entender melhor o que ocorreu, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná, por meio do jornalista Vandré Dubiela, conversou por telefone na manhã desta sexta-feira, com o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “As imagens realmente causam um impacto no primeiro momento, mas a sociedade precisa saber, antes de qualquer juízo, como os policiais foram recepcionados na propriedade para cumprir um mandato contra o irmão do homem que aparece sendo mobilizado pelos policiais”, relata o secretário. “Ele desacatou os policiais na porteira da propriedade e os ameaçou”, conta. Nas imagens, parece se tratar de um idoso, mas na verdade o homem que é contido pelos policiais tem 52 anos. Foram precisos seis policiais para conter a resistência do homem à prisão. “O homem tem outras passagens pela polícia”, conta.

Em determinado momento, o homem é imobilizado e dá sinais que estaria passando mal. Os policiais acionaram a ambulância para fazer o socorro no caminho até a delegacia. Depois de medicado, o homem foi encaminhado para a delegacia. Em outro vídeo, o homem que era procurado pela policia apareceu explicando o fato, se dizendo inocente e perseguido.