CENTRO POP ‘Se todo mundo concordar, muda amanhã’

Cascavel e Paraná - A tão discutida instalação do Centro Pop no coração de Cascavel tem gerado uma curiosa “queda de braço”, daquelas em que muitos ficam acompanhando de longe e nem querem se meter. De um lado, o Poder Público, tendo que tomar decisões sobre o serviço, e do outro, o povo, que insiste em clamar pela revisão de algo já decidido. Uma dinâmica que, convenhamos, é muito complicada.

Na quinta-feira (10), o prefeito Renato Silva, em meio a um evento de entrega de ambulâncias (porque nada como misturar temas, certo?), fez uma declaração que ecoou como um hino à participação popular: “A sociedade é quem manda, mas me arrumem outro lugar e aprovem com os vizinhos do entorno, que muda amanhã”. Uma oferta generosa de diálogo, desde que a solução caia do céu, porque agradar a todos é sempre um “milagre”.

Onde a tensão se aglomera os “anões se aposentam”

Desde o início do ano, uma sutil “tensão” paira no ar de Cascavel, tudo por conta da mudança do serviço que antes funcionava tranquilamente no Bairro Santa Felicidade. O Centro Pop, em sua missão de atender pessoas em situação de rua durante o dia, tem a peculiaridade de “aglomerar” essas pessoas. E, para a surpresa de ninguém, isso “inflamou o sentimento de insegurança” de moradores, empresários e funcionários das proximidades do novo endereço, na Rua Santa Catarina, conhecido durante antes por ter estátuas dos anões da Branca de Neve no Jardim – que já não estão mais no lugar.

A situação ganhou novo destaque no cenário municipal com o aumento de pessoas em situação de rua e o lamentável assassinato de Luiz Lourenço em março, exatamente por um morador de rua que, na sequência, acabou entrando em confronto com as forças de segurança e também perdendo a vida. Um problema público que, felizmente, havia sido “amenizado” por uma “verdadeira força-tarefa” dos órgãos de segurança. É sempre bom saber que a segurança pública “não tem superpoderes” para resolver problemas tão complexos.

O grupo de “preocupados”, que cresce a cada dia, protocolou também na quinta-feira (10) um abaixo-assinado pedindo a “revisão” da decisão. Antes, na segunda-feira (7), a secretária de Assistência Social, Rosely Vascelai, recebeu uma comissão e se comprometeu a repassar a “insegurança” ao prefeito e dar uma resposta em três dias. E ela veio, como um presente, da boca do próprio alcaide: “Sugiro publicamente para que as pessoas que organizaram o movimento, que são as mesmas que protocolaram um abaixo-assinado, que sugiram um novo local e peguem a concordância dos vizinhos do entorno, porque é a sociedade que manda, já que estamos unidos pelo o bem comum”.

Renato reconheceu o direito do grupo protestar, mas agora dividiu a responsabilidade com quem está reclamando.

A Saga do Imóvel e o destino do Pop

O martelo foi batido em 27 de junho, em uma coletiva de imprensa que gerou uma “surpresa” para uns e um “descontentamento” para outros. Há meses, Rosely Vascelai tem feito malabarismos para atender a uma orientação do Ministério Público: “o serviço deve ser implantado em local de fácil acesso, com maior concentração e trânsito de pessoas em situação de rua”. Uma lógica que, se aplicada rigidamente, talvez levasse o Centro Pop para o meio da calçada.