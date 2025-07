Foz do Iguaçu sedia Encontro de Secretários Municipais da Agricultura e Meio Ambiente

Foz do Iguaçu e Paraná - Secretários da Agricultura e Meio Ambiente dos 399 municípios do Paraná vão participar do Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, de 6 a 8 de agosto, no Hotel Golden Park Internacional Foz & Convenções, em Foz do Iguaçu.

Arte: Divulgação

O encontro é organizado pela FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), com apoio do Confea, Governo do Paraná, CREA-PR, Itaipu e Mútua. As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora do encontro: www.agroinformativo.com.



O evento já tem a confirmação de três secretários de Estado: Marcio Nunes (Agricultura e Abastecimento); Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável) e Leonaldo Paranhos (Turismo).

A palestra de Marcio Nunes sobre “Paraná, o supermercado do mundo”, será no dia 7 de agosto, mesmo dia das explanações de Rafael Greca, sobre Inovação e Sustentabilidade e de Leonaldo Paranhos, sobre Integração do Turismo Rural e de Eventos.