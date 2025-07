“Lua do Veado”: Melhor visibilidade será no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, prevê Simepar

Cascavel - Quem olhou para o céu no anoitecer dos últimos dias percebeu a presença de uma lua cheia, grande e bonita, em destaque. Nesta quinta-feira (10) ela terá o pico de luminosidade. A chamada “Lua do Veado”, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), será vista com privilégios por quem mora nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Paraná, já que nestas regiões céu deve ficar predominantemente limpo, sem cobertura de nuvens.

Segundo o professor Amauri José da Luz Pereira, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, a lua de julho recebeu este nome de indígenas norte-americanos por ser na época do ano em que ocorre o nascimento dos chifres do veado.

“Podemos até chamar de Super Lua do Veado, porque vai coincidir com uma aproximação maior da Super Lua. Ela estará com praticamente 98% da parte que é voltada para a Terra, iluminada”, afirma Pereira.

Para observar a Lua, o céu precisa estar limpo. No Noroeste, Oeste e Norte do Paraná a condição é exatamente esta: sem cobertura de nuvens.

“Já quem mora no Sudoeste, Centro-Sul e na faixa Central do Estado, terá um céu com mais nuvens que podem atrapalhar a visibilidade do fenômeno, mas ainda assim em alguns momentos será possível observar”, afirma Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Nos Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, com o aumento de nuvens em função da circulação marítima, será difícil contemplar o espetáculo lunar.