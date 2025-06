Comissão de Finanças aprova projeto que permite retorno voluntário de praças da PM e dos Bombeiros à ativa

Curitiba - A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, no início da tarde desta terça-feira (17), a proposta que autoriza o retorno, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, de praças da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao serviço ativo. A reunião foi conduzida pelo presidente do colegiado, deputado Marcio Pacheco (PP).

Retornando do pedido de vistas do deputado Arilson Chiorato (PT), o projeto de lei n° 338/2025, de autoria do Poder Executivo, tem como objetivo permitir que praças de ambas as Corporações que se encontrem na inatividade possam ser, de forma voluntária, designadas temporariamente para o serviço ativo, fortalecendo as ações ostensivas e preventivas desempenhadas em prol da sociedade paranaense e contribuindo para a eficiência administrativa e logística de suas respectivas atividades.

Na sequência, os deputados analisaram o Projeto de Lei nº 414/2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe alterações na estrutura dos Cargos Comissionados Executivos, Funções Comissionadas Executivas e Funções Comissionadas de Confiança da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, além de outras providências. O deputado Arilson Chiorato (PT) solicitou vistas e o pedido foi atendido pelo presidente da comissão, deputado Marcio Pacheco (PP).

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 415/2025, igualmente de autoria do Executivo, que altera a Lei nº 20.121, de 31 de dezembro de 2019. A norma trata da incorporação do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia e da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná pelo Instituto Agronômico do Paraná, entre outras disposições.