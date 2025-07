Propriedade no Paraná sob risco de ser invadida “a qualquer momento”

Apesar de negar, o MST (Movimento dos Sem-Terra) já estaria articulando a ocupação da Fazenda Pico do Juazeiro, área com 1.622 alqueires localizada na região Noroeste do Estado. Até agora, já teriam ocorrido três reuniões para engrossar o movimento de ocupação. Os encontros foram no Ouro Branco, Industrial e Pesqueiro.

No dia 5 de junho, o grupo iniciou a montagem de um QG nas proximidades da fazenda, em uma área adquirida pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para fins de assentamento. Segundo o que foi apurado junto ao movimento na ocasião, a mobilização tinha como objetivo principal pressionar o Incra a colocar em prática um amplo programa de desapropriação de terras na região.

De 400 alqueires, agora, os membros do movimento almejam 1000 alqueires. De acordo com o MST, o processo para saber se a área é ou não produtiva estaria sob análise do órgão federal. A Pico do Juazeiro fica a uma distância de 15 quilômetros aproximadamente, de onde estão abrigados no momento os integrantes do MST.

Com base no estatuto interno do MST, entidade que é ‘organizada’, mas não tem personalidade jurídica, para conseguir se beneficiar de uma área sob análise do Incra, é preciso que os membros estejam nas proximidades da área e dentro dos limites do município.

Ao ser questionada sobre as informações acima, a defesa da Fazenda Pico do Juazeiro informou que tomará todas as medidas cabíveis de forma a coibir qualquer invasão à fazenda.