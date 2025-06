Testes do novo Nissan Kicks equivale a 5 voltas ao mundo

Brasil - Para poder chegar, em breve, às mãos dos clientes de todo o Brasil entregando a reconhecida qualidade mecânica e de construção japonesa, o novo Nissan Kicks passou por diversos testes de desenvolvimento na América do Sul. A equipe de engenharia da Nissan do Brasil realizou avaliações severas e rodou por cerca de 200 mil km – o equivalente a cinco voltas completas na Terra – em diferentes países do continente.

O SUV fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) passou a maior parte do seu desenvolvimento rodando por países da América do Sul justamente para ser adaptado aos gostos e demandas dos clientes brasileiros e dos países do continente sul-americano. As avaliações com o modelo foram realizadas também nos centros de pesquisa e desenvolvimento da Nissan nos Estados Unidos e Japão.

Assim, o novo Nissan Kicks passou por caminhos planos, irregulares, sinuosos e em diferentes tipos de pavimentos – do pior ao melhor. Também carregou diferentes pesos e cargas e enfrentou temperaturas das mais baixas às mais altas, que chegaram a 45º C. Para a realização do desenvolvimento do modelo, nos mais variados testes, a engenharia da Nissan trabalhou com um total de 74 protótipos.