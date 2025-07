Cascavel se mobiliza para a 3ª Caminhada Contra o Feminicídio

É HOJE

“Lua do Veado”: Melhor visibilidade será no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, prevê Simepar

Cascavel - Quem olhou para o céu no anoitecer dos últimos dias percebeu a presença de uma lua cheia, grande e bonita, em destaque. Nesta quinta-feira (10) ela terá o pico de luminosidade. A chamada “Lua do Veado”, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), será vista com privilégios […]