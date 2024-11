Agricultores do Oeste querem invasores paraguaios assentados no país de origem

Terra Roxa – O cerco começa a se fechar em busca de uma solução para um problema de décadas vivido pelos produtores rurais de Guaíra e Terra Roxa. Mais uma tentativa de desfecho pacífico deste impasse ocorreu na noite de quarta-feira, em Brasília, com uma audiência organizada pela FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), por intermédio de seu presidente, Pedro Lupion, junto ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes. O encontro contou ainda com a presença do governador do Paraná, Ratinho Junior e do procurador do Estado do Paraná, Luciano Borges. Em pauta, a urgência para resolver os conflitos e a onda de violência cada vez mais severa.

Pedidos

No encontro, FPA e Governo do Paraná voltaram a reforçar o pedido dos partidos políticos para o uso da força policial dos estados e não do governo federal para reprimir as ameaças feitas pelos invasores paraguaios que se dizem indígenas.

Uma proposta ventilada durante a audiência envolveu a possibilidade de assentamento dos invasores em uma área de 40 mil hectares em Ilha Grande. A notícia agradou em partes os produtores rurais do Oeste. É positivo, por conta de ser mais uma alternativa para por fim a esse antigo problema, mas por outro lado, a preocupação é de que isso possa estimular mais paraguaios a invadir terras na região de fronteira.

Sindicato Rural

Em entrevista concedida quinta-feira à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o presidente do Sindicato Rural de Terra Roxa, Fernando Volpato, reagiu a essa possibilidade. “Tem que assentar paraguaios em terras paraguaias e não no Brasil. Será que vamos ter que ceder as nossas terras para que o mundo venha invadir?”, indagou. “O censo populacional do Paraguai diz que mais de 80% de sua população tem presente o DNA indígena. Será que esses ditos indígenas, que ainda moram no Paraguai, terão o direito de reivindicar terras no Brasil, sob o título de serem descendentes de indígenas originários?”, pergunta o presidente do Sindicato Rural de Terra Roxa.

Ainda falando ao O Paraná, o diretor-executivo do Sindicato Rural de Terra Roxa, Osvair Mauro Frasson, o Bali, comenta que apesar do esforço das autoridades em encontrar uma saída viável para o problema, o clima ainda é “perigoso”. Segundo ele, essas reuniões são de extrema importância, pois comprovam o interesse de determinados segmentos em resolver de uma só vez esse longo impasse.

E esse problema não é uma realidade vivida apenas pelo Paraná. Mato Grosso do Sul e Bahia também têm enfrentado sérios problemas com invasões.

FPA

“São números preocupantes que se somam a notícias como a de paraguaios que têm entrado no País e se autodeclarado indígenas para agirem de maneira violenta contra produtores rurais, impedindo-os, inclusive, de produzir na própria terra”, explicou o presidente da FPA, Pedro Lupion. Para ele, é preciso um “diálogo franco”, expondo a situação de forma e devolver a paz no campo. “A população precisa de uma resposta. Temos feito vários alertas sobre o que é preciso ser feito. De nossa parte existirá diálogo e soluções para que se restaure a segurança jurídica e a pacificação no campo”.

Governador denuncia

Ao se pronunciar, o governador do Paraná, Ratinho Junior, fez uma denúncia grave. “Algumas áreas em conflito estão sendo utilizadas para a entrada de drogas e de animais que prejudicam a agropecuária”. Além disso, ele afirmou que existe uma área em um parque nacional que poderia ajudar a resolver a questão. “Entretanto, enfrentamos um questionamento do Ministério Público, o que impede o avanço de uma alternativa para a realocação dos indígenas”.