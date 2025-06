Proagro: Sem correção dos honorários há quase 6 anos, peritos reivindicam reajuste

No documento, endereçado ao chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco Central, Claudio Filgueiras Pacheco Moreira , as associações destacam o cenário de defasagem nas remunerações frente ao aumento expressivo dos custos operacionais.

Em 2016, essa situação levou as entidades ligadas à Apepa (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário) e paralisar suas atividades. Administrado pelo Banco Central, o Proagro auxilia pequenos produtores afetados por fatores climáticos, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações . Sem as perícias, os produtores ficam sem auxílio, que é disponibilizado através de instituições financeiras.

“As atividades periciais são realizadas em áreas rurais, muitas vezes de difícil acesso, por estradas não pavimentadas. Houve aumento nos preços de combustíveis, salários e logística, além de uma nova dinâmica de distribuição das demandas pelos agentes financeiros, que exige deslocamentos maiores e mais complexos”, diz um dos trechos do documento.

Importância da valorização profissional

As entidades ressaltam que os serviços periciais exigem responsabilidade técnica, ética e compromisso com a qualidade, fatores que, segundo o ofício, justificam uma remuneração compatível com a complexidade e importância da função.

O pedido de reajuste é assinado pela Apepa (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), AASTEC/MS (Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural de Mato Grosso do Sul), AASTEC/MG (Associação das Empresas de Assistência Técnica de Minas Gerais), Apaesp (Associação de Técnicos e de Empresas de Planejamento e Assistência Técnica Rural do Estado de São Paulo), Aeapago (Associação das Empresas de Planejamento Agropecuário do Estado de Goiás) e Aepa (Associação das Empresas de Assistência Técnica do Distrito Federal e Entorno), todas reunidas sob a União das Associações de Assessoria Agropecuária.

O documento encerra com a disposição das entidades para prestar esclarecimentos e colaborar com o Banco Central, reforçando o apelo por uma remuneração justa como condição essencial para a continuidade dos serviços prestados no âmbito do Proagro.