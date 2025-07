Mercado de carbono deve ser implementado ainda neste mês

Brasil - O governo federal deve publicar ainda neste mês, o plano de implementação do carbono, conforme previsto na Lei nº 15.042, sancionada em dezembro de 2024. A informação foi confirmada pela subsecretária do Ministério da Fazenda, Cristina Reis. “Temos a satisfação de dizer que um plano de implementação muito robusto está prestes a ser publicado”.

Segundo ela, além do plano, será anunciado o órgão gestor provisório que vai coordenar a governança do novo mercado. Um resumo do plano já havia sido divulgado na época da sanção da lei, mas agora será apresentado o relatório completo, com as etapas detalhadas da execução. “Isso vai ajudar a constituir as expectativas que movem os investimentos”, destacou.

O mercado regulado brasileiro irá abranger grandes emissores – aqueles que lançam mais de 25 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano – e permitirá o uso de créditos de alta integridade, gerados no mercado voluntário, como forma de compensação.

A expectativa é de que o sistema fomente a descarbonização nas grandes fontes e, simultaneamente, estimule outros setores a produzir créditos de carbono certificados. Cristina reforçou que o país pode ter papel estratégico no enfrentamento da crise climática global. “É justamente esse o grande gol que as negociações da COP pretendem fazer: evitar a destruição do planeta em termos climáticos”, disse. Ela lembrou que as questões climáticas não podem ser dissociadas das dimensões social e econômica. “Essas três dimensões estão sempre caminhando conjuntamente.”

A iniciativa busca conciliar estabilidade macroeconômica com reformas estruturais, como a tributária e o novo regime fiscal, alinhadas a um modelo de desenvolvimento sustentável. “O plano tem objetivos claros: gerar trabalho decente, promover justiça climática e ambiental, e reduzir desigualdades sociais e territoriais”, pontuou Cristina.

Cristina também foi questionada sobre a conciliação entre regras internacionais e a soberania regulatória brasileira. A resposta veio com a promessa de uma governança integrada a estruturas já existentes, como a Comissão Nacional para REDD+ (Conaredd+) e a Autoridade Nacional Designada (AND) para transferências internacionais de créditos (ITMOs). “Acreditamos que, no Brasil, há espaço para esses diferentes mercados florescerem: o regulado, o voluntário e o vinculado à transferência internacional”, disse.

Regulamentação

Ela mencionou que a regulamentação exigirá normas infralegais, incluindo a definição das autorizações para transferências, estruturação do registro central de emissões e alocações, e diretrizes para monitoramento, relato e verificação.

Também está previsto o lançamento de um plano de engajamento das partes, cujo rascunho deverá ser apresentado na COP30. “Temos obrigações legais que incluem ainda a realização de análises de impacto regulatório”, acrescentou.

Outro ponto citado foi o artigo 56 da nova lei, que estabelece uma demanda mínima obrigatória de 0,5% em créditos de carbono por parte de seguradoras, resseguradoras e entidades previdenciárias.