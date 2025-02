27% dos produtores de leite do PR não têm assistência técnica, mostra estudo

Cascavel - O Sistema FAEP promoveu o evento “Perspectivas do Setor Lácteo 2025 a 2030”, reunindo líderes do setor produtivo e da indústria para discutir estratégias de fortalecimento da cadeia do leite no Paraná. A programação trouxe a apresentação dos principais projetos da entidade na área, além de palestras sobre sanidade na pecuária e iniciativas voltadas ao diagnóstico da cadeia produtiva.

Na abertura, o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, ressaltou a importância da iniciativa como uma oportunidade de unir a força do setor leiteiro paranaense, alinhando estratégias e impulsionando ações para fortalecer toda a cadeia produtiva.

“Trabalhamos ativamente na articulação de políticas públicas, na defesa dos interesses do setor e no fortalecimento da cadeia, sempre buscando um ambiente favorável para o desenvolvimento da pecuária leiteira. No campo da sanidade, temos parcerias fortes com autoridades estaduais e federais para garantir a saúde dos rebanhos e a segurança dos nossos produtos lácteos. Juntos, vamos levar a pecuária leiteira do Paraná a novos patamares de qualidade, inovação e sustentabilidade”, afirmou.

O presidente do Sindileite-PR, Éder Desconsi, destacou os investimentos em curso na indústria para ampliar o processamento de leite no Paraná, com foco nas regiões dos Campos Gerais, Oeste e Sudoeste. “Deixamos de lado apenas intenções e estamos concretizando grandes investimentos, agregando valor à produção com uma diversificação de produtos, além do soro e das proteínas”, disse.

O ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti, enfatizou a importância da união do setor para fortalecer a verticalização da produção leiteira. “Daqui para frente, temos que fazer mais e melhor. Para chegar a novos patamares, vamos ter que investir mais em assistência técnica, pesquisa e qualificação dos produtores. Dessa forma, vamos poder construir um caminho ainda mais virtuoso para a pecuária de leite no Estado do Paraná”, pontuou.

O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Natalino Avance de Souza, ressaltou que a força do Paraná no agronegócio vem da sua capacidade histórica de organização e cooperação. “Ou a gente se arranja, ou vamos perdendo competitividade”, alertou.

Iniciativas

O primeiro bloco do evento foi dedicado à apresentação das principais ações do Sistema FAEP em prol da cadeia produtiva do leite. Entre os destaques está a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que atualmente atende 60 propriedades leiteiras nos municípios de Francisco Beltrão, no Sudoeste, e Cascavel, no Oeste do Paraná.

Segundo o técnico Alexandre Lobo Blanco, a bovinocultura de leite é uma das cadeias mais demandadas pela ATeG do Sistema FAEP. Com a ampliação do programa prevista para este ano, a expectativa é atender mais de 1,3 mil propriedades leiteiras. “Nosso objetivo com a ATeG é aumentar a adesão aos cursos do Sistema FAEP, qualificar os produtores para debates mais aprofundados sobre custos de produção e, principalmente, consolidar a visão de que assistência técnica é um investimento”, resumiu.

Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) reforçam a importância da assistência técnica. No país, 17.445 propriedades leiteiras são atendidas por programas de ATeG, resultando em um aumento de 7,8% na produtividade média diária por animal e de 7,8% no volume total de produção. Além disso, os produtores registraram crescimento de 11,8% na renda bruta, 12,9% na margem bruta e 3,1% no lucro da atividade.