Motorista "nasce de novo" após ser prensado entre dois caminhões na BR-376

Apesar do forte impacto e dos danos ao carro, o condutor conseguiu sair com vida e foi atendido com ferimentos leves . Já os motoristas dos caminhões não se feriram .

A colisão ocorreu por volta das 13h, no km 605 da rodovia, e foi do tipo engavetamento . Segundo informações apuradas no local, o utilitário seguia atrás de um caminhão, quando outro caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente contra o automóvel, que acabou sendo prensado entre os dois veículos de carga.

Trânsito afetado

Por causa da colisão, o trânsito ficou lento no trecho, com os veículos sendo desviados pelo acostamento. As equipes de atendimento atuaram rapidamente para sinalizar a via e prestar socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e orientou os motoristas para evitar novos acidentes no trecho. As causas do acidente serão investigadas.

As informações são da PRF