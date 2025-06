Simepar registra -8.1°C em Cascavel nesta terça-feira (24)

Pontualmente, os termômetros marcam 4,5°C, com sensação térmica de -1°C. Apesar do vento frio, não tem previsão de chuva para hoje na cidade.

O Simepar registrou -8.1°C no amanhecer em Cascavel . Essa é a temperatura mais baixa da cidade desde o inicio do inverno.

Cascavel e Paraná - Os cascavelenses já estavam avisados de que hoje faria muito frio, e marcando assim o dia mais frio do ano no Paraná , nesta terça-feira (24).

Além do frio ele vem acompanhado de geada que faz com fique ainda mais frio.

Internauta de São Francisco registou geada na lavoura. Confira:

Vídeo: Ademar Machado

Tabela de sensação térmica – índice de frio: Cidades

Altônia: -0.6°C

Antonina: 4,4°C

APPA Antonina: 6,7°C

Apucarana: -4.1°C

Assis Chateaubriand: -3.7°C

Capanema: -3.1°C

Cambará: 1,1°C

Campo Mourão: -4.2°C

Cândido de Abreu: -0.3°C

Cascavel: -8.1°C

Cerro Azul: 1.6°C

Cianorte: -2.9°C

Cornélio Procópio: -2.8°C

Curitiba: -5.5°C

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: -6.9°C

Fazenda Rio Grande: -5.9°C

Irati: -3.5°C

Cruzeiro do Iguaçu: -0.3°C

Foz do Iguaçu: -3.1°C

Francisco Beltrão: -3.8°C

Guaíra: -1.8°C

Guarapuava: -6.0°C

Jaguariaíva: -2.8°C

Lapa: -5.3°C

Laranjeiras do Sul: -6.4°C

Loanda: -2.0°C

Londrina: -2,2°C

Maringá: -1.3°C

Palmas: -7.6°C

Distrito de Horizonte, em Palmas: -13.1°C

Santa Maria do Oeste: -6.9°C

Palotina: -3.3°C

Paranaguá: 7,7°C

Paranavaí: -1.3°C

Pato Branco: -5°C

Pinhais: -4.3°C

Pinhão: -4.6°C

Ponta Grossa: -2.0°C

Guaraqueçaba: 8°C

Candói: -1.1°C

Santa Helena: -2.0°C

Santo Antônio da Platina: 0.3°C

São Miguel do Iguaçu: -1.5°C

Telêmaco Borba: -0.5°C

Toledo: -4.7°C

Ubiratã: -4.1°C

Umuarama: -1.3°C

União da Vitória: -4.1°C