“Trapalhadas” do Governo Lula 3 com o agro levam ministro a admitir saída

Cascavel - A discordância com algumas políticas “trapalhadas” do Governo Lula 3 levam o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a admitir pela primeira vez a possibilidade de deixar o governo, aproveitando a reforma ministerial. A ameaça tem como fundamento sua discordância em relação às propostas de taxação das exportações agropecuárias.

Entre as medidas que ele rejeita estão impostos ou cotas sobre as exportações de carnes e outros produtos alimentícios. Embora tenha se mantido fiel ao governo desde o início do mandato de Lula, Fávaro enfrenta um crescente desgaste, refletido na relação tensa entre o agronegócio e a gestão federal. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion, criticou o ministro, afirmando que a bancada do setor não mantém mais diálogo com Fávaro. Segundo Lupion, as negociações com o governo passaram a ser conduzidas diretamente com “ministros mais fortes”, como o titular da Fazenda, Fernando Haddad.