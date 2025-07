UMUARAMA

Propriedade no Paraná sob risco de ser invadida “a qualquer momento”

Apesar de negar, o MST (Movimento dos Sem-Terra) já estaria articulando a ocupação da Fazenda Pico do Juazeiro, área com 1.622 alqueires localizada na região Noroeste do Estado. Até agora, já teriam ocorrido três reuniões para engrossar o movimento de ocupação. Os encontros foram no Ouro Branco, Industrial e Pesqueiro. No dia 5 de junho, […]