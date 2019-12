Para os cancerianos (21/06 a 20/07) a entrada de um novo ano significa novas oportunidades. Apesar de ficar muitas vezes desconfortável com o novo, essa nativa sabe que a energia que chega nesse período poderá potencializar sua força para ir atrás do que deseja. É por isso as previsões de Câncer para 2020 são tão importantes.

Este será um período parecido com uma montanha-russa: aquele brinquedo cheio de altos e baixos. Só que isso, de maneira alguma, será negativo para os nativos deste signo. Isso porque significa que passará por uma fase na qual enfrentará novas lutas e verá que é capaz de conquistar o mundo se quiser.

Lembrando que este será um período de desapego, por isso está na hora de valorizar aqueles que querem fazer parte de sua vida. Chega de dar importância aqueles que querem ir embora de sua vida e se colocar em primeiro lugar. Será com essa intensidade, paixão e apoio da família que viverá 2020 de uma maneira muito vitoriosa.

O começo do ano será um pouco mais difícil de levar, isso porque você ainda estará aprendendo a conviver com toda essa energia que te cerca. Mas depois as coisas irão se ajeitando e é por conta disso que você não pode desistir quando tudo parecer complicado. Principalmente na área afetiva que passará por algumas tempestades. Só que depois dessa turbulência, a canceriana conseguirá enxergar como tudo isso fortaleceu o seu relacionamento.

Já em sua área financeira, será uma fase para aprender a ter equilíbrio nos seus gastos. As coisas irão andar por um caminho positivo, segundo as previsões de Câncer para 2020. Só que você deverá analisar onde irá investir o seu dinheiro para que não se arrependa futuramente. A sua vida profissional estará estagnada, mas poderão aparecer alguns desafios durante este ano, e você deverá assumi-los com muito esforço. Porém é preciso policiar esse empenho! Não faça horas e turnos longos, pois isso poderá afetar sua saúde com tamanho estresse.

Fonte: Astrocentro

