Prêmio Crea-PR eng. Enedina Alves celebra protagonismo feminino nas Engenharias, Agronomia e Geociências no Paraná

Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e inspiração, o Crea-PR realizou a quarta edição da premiação que leva o nome da engenheira Enedina Alves Marques, formada no Paraná, que se tornou a primeira mulher negra engenheira no Brasil. O Prêmio, organizado pelo Comitê Mulheres do Crea-PR, com apoio da Mútua e CredCrea, reuniu na solenidade autoridades e convidados das homenageadas, no Instituto de Engenharia do Paraná, em Curitiba.

Enedina como símbolo e inspiração

A memória de Enedina foi lembrada logo na abertura como símbolo de luta e superação. O nome da engenheira dá identidade ao prêmio e reforça a importância da representatividade feminina na Engenharia, Agronomia e Geociências.

Falas destacam compromisso com equidade e valorização das mulheres engenheiras

O presidente do Crea-PR, eng. agr. Clodomir Ascari, destacou que o evento é fruto do trabalho e organização das mulheres do Sistema. “Esse evento é todo organizado por mulheres, e isso tem um significado enorme. Acompanho o trabalho nas Câmaras Especializadas e sei como não é fácil fazer a escolha das homenageadas indicadas, basta olhar o currículo de cada uma para perceber o capital intelectual que temos no nosso estado”, afirmou. Ele citou ainda o Programa Mais Engenharia, como um exemplo de ação pela equidade, pois metade das vagas que serão publicadas em edital é destinada às engenheiras.

Ascari também agradeceu a presença das autoridades, famílias e convidados e destacou o compromisso do Crea-PR com o combate à violência contra a mulher. “Desde que iniciamos o trabalho para obter o Selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher, temos nos empenhado em divulgar cada vez mais esse tema e incentivar sua adoção. Temos hoje 70 mil engenheiros registrados no Paraná, e, em nome de todos eles, parabenizo as homenageadas. É um motivo de muito orgulho dividir esse momento com vocês e com seus familiares”.

Dispositivo de honra da premiação

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Eng. Civ. Leandre Dal Ponte, destacou a relevância da homenagem realizada pelo Crea-PR às engenheiras paranaenses e parabenizou a iniciativa. “Essa é uma homenagem extremamente significativa. Parabéns ao Crea por reconhecer essas mulheres e suas trajetórias. É fundamental dar visibilidade a essas profissionais que tanto contribuem para a engenharia e para a sociedade”.

Ela celebrou a presença de homens e mulheres no evento, ressaltando a importância da atuação conjunta e equilibrada na busca por equidade. “Fico feliz em ver que temos aqui homens e mulheres reunidos. Só no trabalho unido, de forma harmônica e respeitosa, conseguimos avançar em igualdade”.

A secretária também mencionou o Selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher, auditado pela ABNT, destacando o compromisso institucional do Crea-PR com a pauta da proteção e da equidade de gênero. Em sua fala, Leandre Dal Ponte ainda refletiu sobre a desigualdade de representação entre homens e mulheres na política e nos espaços de decisão, exemplificando com o número reduzido de deputadas em relação aos deputados. Ela destacou que, muitas vezes, as mulheres enfrentam barreiras internas e sociais para aceitar oportunidades, devido às construções de papéis sociais ainda muito presentes. “Quando falamos em políticas de igualdade, não podemos tratar os desiguais da mesma forma. Precisamos compreender essas diferenças estruturais e trabalhar para corrigi-las com justiça”.

Representando o Confea pela região sul, e o presidente eng. telecom. Vinícius Marchese, a eng. civ. seg. trab. Caroline Burtet reforçou a relevância da premiação. “Parabéns pela condução desse Prêmio, é uma honra poder acompanhar esta noite. Em nome do presidente Vinícius, afirmo que o Crea-PR é exemplo em muitos aspectos, e este Prêmio é um deles”. Ela destacou ainda o motivo que a levou para a engenharia. “Eu vim para a engenharia por inspiração. A Enedina mostrou que é possível uma mulher ser engenheira onde e na área de atuação em que quiser e vocês mostram isso hoje. Temos que valorizar esse exemplo e permitir que mais meninas consigam enxergar a Engenharia como uma profissão que podem, sim, seguir”.

A coordenadora do Comitê Mulheres do Crea-PR, eng. agr. Losani Pertotti, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância simbólica do prêmio. “É uma honra representar o Comitê nesta noite pois esta premiação carrega um significado profundo. Enedina, como mulher e negra, enfrentou muitos desafios para conseguir estudar e exercer sua profissão em um ambiente dominado por homens brancos. Ao homenagearmos essas profissionais com seu nome, estamos valorizando o protagonismo e reconhecendo trajetórias que merecem visibilidade”.

Losani também destacou a missão do Comitê Mulheres. “O nosso objetivo é fortalecer e dar evidência às mulheres que atuam nessas áreas. Ao fazer isso, encorajamos outras meninas e mulheres a seguirem essas carreiras e lutarem por espaços de igualdade. Como vimos no vídeo do Comitê, somos 50% da população, mas apenas 20% entre as engenheiras, 17% dos registros no Crea-PR e 19% no plenário.”

A coordenadora ainda fez questão de registrar os agradecimentos pela organização. “Quero destacar o apoio do presidente Clodomir, da nossa vice-presidente Margolaine, das engenheiras da comissão organizadora, da assessora Vivian Baêta de Faria, do Claudemir Prattes, pelo Departamento de Relações Institucionais, de todo apoio da Comunicação, coordenada pela Mariza Medeiros e pela Ana Flávia Bassetti. Estamos na quarta edição do Prêmio e, a cada ano, nos surpreendemos com a qualidade das trajetórias profissionais no Paraná. Espero que, como fez Enedina, possamos ser exemplo e inspiração para outras mulheres. Parabéns a todas as Enedinas desta noite”.

Compromisso com os ODS e com a transformação social

A vice-presidente do Crea-PR, coordenadora do Comitê de Certificação do Selo da ABNT de Combate à Violência contra as Mulheres e integrante do Comitê Mulheres, eng. civ. Margolaine Giacchini, também homenageou as profissionais. “Parabenizo todas as profissionais desta noite. Vocês são exemplo e inspiração para todas nós, e para toda a sociedade. Muito obrigada por nos inspirarem.”

Ela destacou ainda o compromisso institucional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. “O Selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher é uma das nossas principais frentes. Estamos em busca da certificação Platina, e isso mostra o quanto o Crea está alinhado aos ODS e comprometido com a construção de uma sociedade melhor. O combate à violência contra a mulher é uma necessidade, mas também precisamos lutar contra todas as formas de violência para termos uma sociedade mais justa e mais feliz.”

Representando a Mútua-PR, o diretor-geral eng. eletric. Edson Dalla Vecchia destacou o compromisso da entidade com as profissionais. “É uma alegria estarmos mais uma vez neste evento, que tem tanta beleza e significado. É uma honra poder homenagear essas profissionais exemplares. A Mútua faz questão de participar deste prêmio. Hoje, oferecemos 18 benefícios às associadas, e três são exclusivos para mulheres: Empreender Mulher, Auxílio Maternidade e Auxílio Creche, pensados para apoiar a mulher em diversas fases da vida relacionadas à maternidade. Só existem vantagens em ser associada. Desejo uma noite especial às homenageadas. É uma satisfação poder contribuir.”

Representando a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge, a diretora da Diretoria da Mulher da entidade, eng. quím. Simone Baía, destacou a dimensão política da homenagem. “Hoje é uma noite de celebração e de afirmação da memória coletiva das mulheres brasileiras. A Fisenge trabalha há 17 anos nessa pauta, com destaque para os acordos coletivos. O Paraná foi o primeiro estado a incluir a prevenção à violência contra a mulher nesses acordos.”

Ela também ressaltou a atuação da Fisenge em outras pautas sociais. “Trabalhamos com questões de gênero, raça, diversidade e saúde mental para engenheiros e engenheiras. Esta noite é uma celebração da memória da primeira engenheira negra do Brasil, mas também da luta de todas nós. Chamo os homens a se somarem, porque essa é uma luta da sociedade. Quando uma mulher avança, toda a sociedade avança.”

Protagonismo feminino em destaque

Palestra e Protagonismo Feminino

A noite contou ainda com a palestra da professora e pesquisadora Dra. Luciana Panke, autora do livro Caminhos para o Protagonismo Feminino. Ela celebrou o espaço de fala e de escuta construído no evento. “Fiquei muito feliz com a participação de tantos homens nesta noite. Isso mostra que esse tema é, sim, coletivo. O protagonismo feminino se constrói com o envolvimento de todos, e momentos como este são fundamentais nesse processo”.

Professora e pesquisadora Dra. Luciana Panke

Dra. Luciana Panke, especialista em Comunicação Pública e de Gênero, reforça que o protagonismo feminino não é construído individualmente, mas em rede, por meio de reconhecimento, representatividade e espaços de fala. Em suas palestras e em suas obras, defende que “ninguém é protagonista se não for percebido como tal”, e por isso é essencial dar visibilidade às trajetórias de mulheres que rompem barreiras e inspiram outras. Para Luciana, a presença feminina em ambientes historicamente masculinos, como a engenharia, não deve ser vista como exceção, mas como um direito legítimo, que precisa ser sustentado por políticas institucionais de equidade e por narrativas que valorizem essas conquistas. O protagonismo, segundo ela, nasce da combinação entre competência, oportunidade e reconhecimento social.

Homenageadas

Homenageadas da Noite

As homenagens foram entregues pelo presidente do Crea-PR, eng. agr. Clodomir Ascari, pela coordenadora do Comitê Mulheres, eng. agr. Losani Pertotti, pela secretária estadual Leandre Dal Ponte, pela presidente em exercício do Senge-PR, eng. cartógr. Ágatha Branco e pelas conselheiras engenheiras Maria Cristina Graff e Sandra Cabel.

Em seu discurso, Paula expressou gratidão ao Crea-PR e ao Comitê Mulheres pela realização de um evento tão importante — e, segundo ela, surpreendente também pela quantidade de engenheiros presentes.