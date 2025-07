SUV invade loja no centro de Cascavel após mal súbito de motorista

Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (08), um grave acidente de trânsito foi registrado no Centro de Cascavel. Uma SUV da marca Mercedes invadiu uma loja localizada na Rua São Paulo, nas proximidades da Rua Visconde do Rio Branco, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo informações colhidas no local, a condutora do veículo, uma mulher de 60 anos, passou mal enquanto realizava uma manobra para acessar o estacionamento em frente ao estabelecimento. Devido ao mal súbito, ela teria acelerado o carro de forma involuntária. O veículo atravessou a vitrine e só parou após colidir com uma das paredes internas do comércio.

O espaço limitado dificultou a atuação dos socorristas, que precisaram agir com cautela para retirar a motorista ainda dentro do carro. A vítima sofreu ferimentos leves, incluindo contusões no tórax e nas pernas, causadas principalmente pelo acionamento dos airbags. Após os primeiros socorros, ela foi levada ao hospital para uma avaliação mais detalhada.