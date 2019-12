Previsão de Libra para 2020

Este ano o libriano terá de pisar em ovos, cuidando de todos os movimentos que fizer. A partir de fevereiro, a atmosfera do ambiente o levará a questionar e saber como escolher entre o que você quer e o que realmente precisa. Não perca o foco!

Concentre-se em agir para avançar em seu objetivo. Alguns aspectos do momento atual podem te forçar a ser mais disciplinado. Seja paciente e se concentre em seus deveres. Se assim o fizer, encontrará os resultados desejados.

Para os solteiros: sua vida amorosa terá grande possibilidade de ganhar um novo rumo. Talvez você finalmente conheça uma pessoa que te complemente. Mas tome cuidado, não se envolva com alguém sem ter certeza que será feliz a longo prazo.

Você pode ter alguns encontros casuais ao longo do ano, mas é possível que algumas relações afetem seus planos para o futuro. Avalie muito bem seus parceiros e não se conecte demais àqueles que podem ser um problema lá na frente.

Para os comprometidos: talvez este ano você se atreva a dar um próximo passo na relação atual, ou simplesmente romperá um relacionamento ao qual está apegado, mas que não lhe traz nada de bom.

Esteja atento aos sinais. Faça uma análise sobre o que está acontecendo em sua vida e tome a decisão correta, com a qual se sentirá mais confortável. Se, por um acaso, você tiver de terminar o relacionamento, não se sinta culpado. Lembre-se de que, algumas vezes, mudanças são necessárias.

Nos primeiros meses do ano, você sentirá a necessidade de revisar completamente as suas metas profissionais e as formas que anda adotando para alcançá-las. Você se sentirá obrigado a mudar costumes, deixar de lado maus hábitos e adotar outros para se tornar a pessoa que deseja ser.

Esse é um estágio propício para participar de novos projetos e continuar se abrindo para relações de maior cooperatividade. É hora de começar a trabalhar em equipe. Você terá mais facilidade em encerrar ciclos financeiros, pagar dívidas, fazer negócios e finalmente poderá fazer os investimentos que planejou.

Aproveite esse momento para concluir compromissos que andou deixando de lado e que, de certa forma, impediram que atingisse alguns objetivos planejados.

Você está passado por um estágio crucial para a sua saúde. Estará mais suscetível a mudanças climáticas e, portanto, terá um maior risco de contrair doenças infecciosas e vitais. Tenha cuidado! Não se exponha a essas condições danosas e cuide melhor do seu corpo.

Fonte: Wemystic