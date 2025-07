Coralistas soltam a voz e se apresentam nesta noite no Teatro Municipal Sefrin Filho

O concerto contará com a regência de seis maestros, entre eles os próprios alunos da oficina de regência, que assumem a condução de parte do repertório como resultado do processo formativo vivenciado durante o festival. O programa da noite inclui as obras I Wanna Be Ready, de Rosephanye Powell; Dois Baiões, composição do próprio Matheus Cruz; Gloria, de José Maurício Nunes Garcia; e Three Languages.

Desde o início das oficinas, os alunos têm se dedicado intensamente para esse momento especial da programação artística. Sob orientação do professor Matheus Cruz , os participantes enfrentaram uma imersão vocal nas oficinas de Prática de Coro Adulto (categoria livre) e Regência de Coro Adulto (nível intermediário/avançado). Mesmo com apenas quatro dias de preparação, o grupo apresentará um repertório diverso e tecnicamente exigente, o que promete surpreender pela qualidade musical e entrega cênica dos coralistas.

Cascavel - O palco do Teatro Municipal Sefrin Filho será tomado por vozes que prometem emocionar o público na noite desta quarta-feira (9), às 20h, em Cascavel . A apresentação reunirá cerca de 60 alunos das oficinas de coro do 35° Festival de Música , promovido pela Secretaria de Cultura . A apresentação é gratuita e aberta ao público. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

SEXTA (11) – SERTANEJO SINFÔNICO COM WAGNER BARRETO

Na sexta-feira, o palco do festival será tomado pela emoção do espetáculo Sertanejo Sinfônico, que reúne a voz marcante de Wagner Barreto – vencedor do The Voice Kids – à grandiosidade da Orquestra Ámbar, coro e solistas convidados. Sob a regência do maestro Davi Oliveira, o concerto apresenta releituras sinfônicas de clássicos do sertanejo raiz e romântico. Uma celebração da música brasileira em sua mais profunda essência, com arranjos orquestrais que elevam o gênero ao patamar da música de concerto.

SÁBADO (12) – ROCK AO PIANO COM BRUNO HRABOVSKY

Fechando a semana, o pianista Bruno Hrabovsky retorna a Cascavel com seu premiado projeto Rock ao Piano, que já passou por quase 140 cidades brasileiras. No repertório, arranjos para piano solo de bandas como Pink Floyd, Queen e Metallica, apresentados com sensibilidade e energia. Além do concerto, o músico promove um bate-papo com o público e músicos locais sobre carreira, arranjos e a independência na cena artística. É uma oportunidade ímpar de formação e inspiração para jovens artistas da cidade.

