Com videogames e jogos de tabuleiros, HUB ONE terá programação gratuita para a criançada

Cascavel - A programação de férias para a criançada segue com novidades em Cascavel. A Prefeitura, inova mais uma vez, e promoverá a atividade “Play nas Férias”, na Estação de Inovação, HUB ONE, localizada em frente à Prefeitura, no antigo Terminal Oeste.

Seguindo a vocação tecnológica do HUB ONE, a iniciativa, totalmente gratuita, contará com videogames novos e antigos, jogos de tabuleiro e também jogos desenvolvidos na própria Estação, tudo para animar as tardes da criançada. A recreação será nesta terça (15) e na quinta-feira (17), sempre das 13h30 às 16h30. A atividade se repetirá na próxima semana, também na terça (21) e na quinta-feira (23), nos mesmos horários.

A atividade é aberta as crianças, mas pequenos até 14 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Monitores também acompanharão a garotada para garantir a segurança de todos.

“É um gesto de carinho e o governo pensando no bem-estar das crianças e da família. É mais uma oportunidade para as crianças se divertirem e curtirem as férias”, pontua o prefeito Renato Silva.

A Prefeitura também conta com outras atrações gratuitas nestas férias para os pequenos. Confira:

Colônia de Férias no Ciro Nardi

Colônia de Férias, promovida pela Secretaria de Esportes, começa na quinta-feira (17) e segue até 27 de julho, sempre das 13h às 18h, no Centro Esportivo Ciro Nardi. A programação inclui brinquedos infláveis, cama elástica e atividades esportivas como futsal, vôlei e basquete, nas quadras externas do complexo. Pipoca também vai animar os pequenos.