Redação nota mil: saiba como treinar para os vestibulares

Quem se prepara melhor tem mais chances de conquistar o acesso à universidade. É pensando nisso que o mais tradicional e reconhecido curso preparatório do Paraná apresenta o: Positivo Express, o semiextensivo turbinado do Curso Positivo. Disponível nas modalidades presencial e online, o curso atende quem precisa de preparação completa e rápida para o vestibular, tanto os estudantes que já concluíram o Ensino Médio quanto aqueles que estão no 3º ano e buscam reforçar os estudos.

Toda prova discursiva oferece textos de apoio, podendo ser eles artigos, citações, charges, gráficos etc. Geralmente, o que se espera do candidato é a união de diferentes competências ao longo da redação, como adequação ao tema, bom uso da norma culta, coerência, coesão e argumentação.

Outras instituições a ACAFE e a UDESC, optam somente pelo dissertativo-argumentativo sobre os temas propostos ao candidato. Já no ENEM , o tema é único e do gênero argumentativo, do mesmo modo que a UEPG exige.

Apesar de o principal gênero textual avaliado nos vestibulares ser o dissertativo-argumentativo, ele não é o. A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por exemplo, avalia a capacidade textual dos alunos na fase discursiva. A instituição pode aplicar até 17 gêneros textuais nas três redações exigidas, embora os principais sejam o resumo, argumentativo e continuação de texto, cada um com até 15 linhas.

Tamanha importância à prova discursiva se dá pelo fato de seu peso, essencial para aprovar o candidato no vestibular . Sua nota pode impactar em até 30% da nota final da prova ou ter seu peso variável de acordo com o curso escolhido, a depender da instituição de ensino.

Tal orientação pode surgir a qualquer momento do exercício, auxiliando o estudante a compreender as especificidades de cada prova discursiva, temas em alta e feedback personalizado destacando os pontos fracos e fortes do texto.

Estar antenado às tendências do Brasil e do mundo , ter amplo repertório cultural e conseguir articular de modo coerente os argumentos são os principais domínios exigidos dos alunos para uma boa redação. Mas só isso não basta: é necessário praticar – muito – e ter orientação e retorno sobre a escrita.

Para as redações, o curso tem um cronograma especial dedicado aos principais vestibulares e suas características, passando pelos diferentes gêneros textuais avaliados, número de linhas e competências exigidas pelas instituições. Essas avaliações também são baseadas em propostas atualizadas, capacitando o aluno a compreender e argumentar sobre os mais diversos temas do mundo atual.

O diferencial para quem quer treinar mais e da melhor forma é a redação sem limites. A proposta é simples, mas de suma importância: cada aluno pode escrever quantas redações quiser, e todas elas serão avaliadas individualmente.

“O estudante vai poder contar com toda estrutura que culminará na prática de redação orientada, discutida e comentada por uma equipe de professores. Em caso de dúvidas, ainda há a equipe de assistência para ajudas mais personalizadas”, complementa o professor.

Tanto a proposta quanto todos os recursos do Positivo Express são acessíveis para alunos de qualquer região do Brasil, com entrega gratuita do material didático e foco na universidade de interesse do candidato. “É a consolidação do nosso trabalho. A ‘cereja do bolo’”, finaliza Félix.

No Positivo Express, os estudantes têm acompanhamento constante de professores especialistas em vestibulares, com metodologia focada em resultados. São mais de 10 mil testes disponíveis com resolução em vídeo, além de revisões estratégicas e simulados focados.

O curso foi responsável por 21 primeiros lugares na UFPR e o primeiro lugar geral da universidade, além de metade das vagas em Medicina na UEPG e ACAFE.

“O Curso Positivo agora está onde o aluno estiver. Há três anos inovamos ao levar nossa tradição para o ambiente online, mantendo o compromisso com a mesma excelência do presencial”, destaca o diretor executivo do Grupo Positivo, Alceu João Gnoatto.

Com conteúdo de qualidade e prática constante, o melhor preparo é aquele que conta com a orientação dos melhores profissionais.