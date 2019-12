Cheias de expectativas e esperanças, os nativos de Touro (21/04 a 20/05) anseiam pela entrada de um novo ano. Apesar de não serem pessoas que gostam muito de mudanças, os taurinos gostam de saber que novidades estão por vir para agitar a sua vida. As previsões de Touro para 2020 estão bastante favoráveis para as realizações.

Começando com a influência do Sol, que será o Regente de 2020, você viverá um ótimo momento para destacar. A energia deste Planeta vai te apoiar para conseguir ser reconhecido naquilo que merece. A sua inteligência e malemolência estarão mais aguçados neste período do que nunca. Assim, só dependerá de você usar toda sua força para alcançar o sucesso que deseja.

Você é naturalmente ambicioso. Possui alguns sonhos e objetivos bem altos, mas por ser um pouco acomodado e pode desanimar na hora de ir atrás de suas realizações. Só que esse é um ano no qual você precisa ir contra essa sua natureza. Aproveite que o Sol é capaz de dar uma reduzida em sua preguiça e se esforce para conquistar as suas metas.

As previsões de Touro para 2020 mostram que Capricórnio terá muito poder neste ano. Essa influência será ótima para você, taurino! Mesmo que não seja o seu signo, o décimo signo do zodíaco possui muitas características em comum contigo, pois ambos pertencem ao elemento Terra. É por isso que esse posicionamento poderá trazer muita facilidade para as questões do seu dia a dia.

As previsões de Touro para 2020 prometem que o nativo deste signo aprenderá a ser menos teimoso. Será uma fase que você entenderá a importância de abrir mão de alguns pontos de vista, pois nem sempre estamos certos e precisamos enxergar por outros ângulos antes de bater o martelo em nossas escolhas.

Isso ajudará também você entender que as coisas não são feitas somente quando e como queremos. Tudo é preciso ser pensado, analisado, entendido, antes da execução. Pode ser uma tarefa bem complicada no começo, mas tudo indica que a taurina se sairá bem quando se esforçar para conquistar essa evolução.

Os astros indicam que sua vida profissional estará calma. Surgirão boas possibilidades para crescimento, mas você precisa analisar direito o que quer abraçar ou não.

Todos os signos terão suas fases boas durante 2020 e está é a sua. Por isso você não deve vacilar nem por um segundo neste período.

Fonte: Astrocentro