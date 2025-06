Acidente com quatro veículos interdita BR-369 em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito envolvendo três carros e uma carreta foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (27), no quilômetro 494 da BR-369, em Cascavel, nas proximidades do trevo de acesso ao Reassentamento São Francisco. A colisão ocorreu sob forte neblina, que pode ter contribuído para o ocorrido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente teve início após uma tentativa malsucedida de ultrapassagem. Um Chevrolet Onix tentou ultrapassar um GM Classic, mas ao notar a aproximação de outro veículo, reduziu bruscamente a velocidade para retornar à faixa. Atrás, um GM Celta, que também havia iniciado a manobra, não conseguiu reagir a tempo e colidiu frontalmente com uma carreta. Com o impacto, o Celta capotou e parou com as quatro rodas para cima no meio da pista.

Na sequência, o Onix colidiu na traseira do Classic, que havia reduzido para evitar a colisão. O veículo foi lançado para fora da pista e parou sobre um barranco às margens da rodovia. O Corsa envolvido no acidente teve apenas danos leves, enquanto a carreta sofreu avarias na parte frontal.

Equipes do Samu foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. A condutora do GM Celta foi socorrida e encaminhada consciente e orientada para uma unidade hospitalar. Não houve registro de ferimentos graves.