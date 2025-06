“Sinal verde” para Unimed Cascavel comprar Hospital Policlínica: R$ 85 milhões

Durante o processo de avaliação, algumas operadoras de saúde alertaram para riscos de concorrência desleal. No entanto, o Órgão avaliou que o Acordo em Controle de Concentrações que será firmado entre as empresa, terá o condão de manter, por pelo menos 10 anos, os contratos já firmados com outros hospitais da cidade. Esta medida visa impedir o descredenciamento de concorrentes, assegurando a continuidade e equilíbrio da competição no setor hospitalar.

O Ato de Concentração foi aprovado na tarde de ontem, durante a 250° Sessão Ordinária do Cade. O voto favorável e detalhado do conselheiro Victor Oliveira Fernandes foi acompanhado unanimemente pelos demais conselheiros.

Antes da aprovação do Tribunal Administrativo da autarquia, a Superintendência-Geral do Cade havia se manifestado contra a aquisição em abril deste ano. No entanto, após uma análise complexa, o Cade aprovou a operação, inicialmente proposta em agosto de 2024, condicionada há um acordo entre as empresas para preservar a competitividade no mercado local de serviços de saúde.

Cascavel e Paraná - O desejo da Unimed Cascavel de ter um hospital próprio está mais próximo de ser consolidado. Ontem (25), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou o Ato de Concentração entre as duas empresas. Em outras palavras, o órgão concordou com a compra do Hospital Policlínica, que hoje é controlado pela Hospital Care, a empresa de Elie Horn, Julio Bozano e o fundo de investimento Crescera e que passará para as mãos da cooperativa médica por R$ 85 milhões.

Proibição de 5 anos

Outra restrição é a proibição da Unimed Cascavel realizar novas aquisições no setor hospitalar geral de Cascavel durante os próximos cinco anos. Essa decisão tem o objetivo de evitar uma concentração excessiva e garantir espaço suficiente para a concorrência se manter ativa e saudável na região.

Para garantir o cumprimento de todas as condições estabelecidas, o Cade determinou a designação de um trustee independente, aprovado pela autarquia. Este profissional terá a responsabilidade de fiscalizar continuamente a atuação da Unimed Cascavel e elaborar relatórios anuais detalhados sobre o cumprimento dos compromissos assumidos. Qualquer possível irregularidade deverá ser imediatamente comunicada ao órgão regulador.

Investimento estratégico

A aquisição do Hospital Policlínica é considerada estratégica para a Unimed Cascavel, uma das maiores cooperativas médicas do Paraná, que conta com mais de 600 médicos cooperados e atende mais de 100 mil clientes na região.

A Unimed Cascavel reforçou, em nota, seu compromisso de atuar em total conformidade com as exigências do Cade, destacando a importância da aquisição para aprimorar a assistência em saúde local. “A partir de agora, novos prazos começam a correr, antes da inauguração do espaço com a marca Unimed Cascavel. E, assim como sempre, vamos informar tudo com transparência, respeito e segurança”, informou a Unimed em nota.

Até o fechamento desta edição a holding responsável pela gestão do Hospital Policlínica em Cascavel não havia se manifestado sobre a decisão do Cade, que deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.