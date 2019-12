O Planeta Regente do ano de 2020 será o Sol. Isso significa que o ano será regado com muita luz que vai ajudar no carisma e no brilho de Leão! De com o site Astrocentro, uma certa energia de calor será liberada no início do ano, isso vai fazer com que os leoninos atuem na vida com muito mais brilho.

Ou seja, com a regência do Sol em Leão os acontecimentos do ano serão iluminados. Mas calma que isso não quer dizer que eles terão uma luz universal e onipresente. Na verdade, significa que a luz da regência solar vai evidenciar e trazer reconhecimento para as atitudes que vêm sendo tomadas sejam elas boas ou ruins.

As previsões de Leão para 2020 mostram que esse será um ótimo período para colocar em prática aquilo que você sempre quis fazer. Pode ser uma viagem, um planejamento profissional ou a aquisição de um carro. Pessoas de Leão em si já são determinadas e persistentes. Volte suas energias para ampliar e conquistar esses desejos antigos, o momento será perfeito para isso.

Em 2020, eventos astrológicos muito importantes acontecerão. De 20 em 20 anos, os planetas Júpiter e Saturno se alinham um com o outro. Chamamos isso de conjunção, posicionamento planetário que trás uma força única.

A grande importância não está só nesse encontro, mas sim no signo em que eles se encontraram. Por muito tempo, essa aproximação acontecia em signos do elemento de Terra, desde 1902 para ser mais exato. No fim de 2020, dia 21 de dezembro, isso vai mudar. A conjunção acontecerá em elemento de Ar, entraremos na Era de Aquário.

Enquanto isso, a energia de Saturno e Plutão estará em Capricórnio. As previsões de Leão para 2020 dizem que isso vai fazer com que tudo aconteça de uma forma mais tradicionalista, mais devagar. Ou seja, o Sol vai trazer o reconhecimento, mas a energia em Capricórnio vai fazer com que os leoninos desenvolvam mais paciência e equilíbrio.

Fonte: Astrocentro