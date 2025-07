Erro em hospital faz 11 bebês receberem antídoto de cobra em vez de vacina

Brasil - Um erro na aplicação de medicamentos fez com que 11 bebês recém-nascidos recebessem, por engano, soro contra picada de cobra no lugar da vacina contra hepatite B, na última sexta-feira (11), em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina.

A falha aconteceu na maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, uma unidade de saúde privada do município. Em vez da vacina, os recém-nascidos receberam imunoglobulina heteróloga, um soro antibotrópico usado no tratamento de pessoas picadas por serpentes como jararacas e jaracuçus.

Apesar do engano, de acordo com a direção do hospital, nenhum bebê apresentou reações adversas ou complicações graves. Todos seguem estáveis, sendo monitorados por uma equipe médica e acompanhados pelas famílias.

Cada bebê recebeu uma dose de 0,5 ml do antídoto. Para comparação, uma pessoa que sofre uma picada de cobra costuma receber cerca de 30 ml (três ampolas) da substância.

A Secretaria Municipal de Saúde de Canoinhas foi informada do caso na segunda-feira (14), pela Regional de Saúde de Mafra. Em nota, a prefeitura afirmou que a responsabilidade pela aplicação dos medicamentos é do hospital, já que o erro ocorreu dentro da unidade.

Todas as famílias foram comunicadas, e os recém-nascidos estão sendo acompanhados pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Canoinhas. A prefeita da cidade, Juliana Maciel, determinou a abertura de uma auditoria externa para apurar o caso. Segundo ela, o município repassa cerca de R$ 1 milhão por mês ao hospital para custear atendimentos via SUS.

Além da auditoria independente, o Hospital Santa Cruz também instaurou uma sindicância interna. A diretora da unidade, Karin Adur, informou que as equipes estão emocionalmente abaladas e que todas as medidas estão sendo tomadas para esclarecer o erro.