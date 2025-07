Loja pega fogo no Catuaí Shopping Cascavel; bombeiros controlam chamas

Cascavel e Paraná - Um incêndio registrado na manhã desta sexta-feira (18) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Cascavel. As chamas atingiram uma loja de brinquedos localizada no interior do Catuaí Shopping, na Avenida Brasil, provocando preocupação entre clientes e funcionários.

A resposta rápida à ocorrência envolveu o envio de um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate), veículo preparado para combate a incêndios de maior porte. A atuação eficaz dos bombeiros, em conjunto com o sistema de sprinklers e a Brigada de Incêndio do shopping, foi essencial para conter as chamas e evitar a propagação para outras áreas do estabelecimento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e os danos foram apenas materiais. Em razão da fumaça e do calor, os sensores de segurança ativaram os sprinklers em outras partes do shopping, provocando a liberação de água em diversos pontos. Por esse motivo, o local foi interditado temporariamente para realização de procedimentos de secagem e inspeções técnicas de segurança.