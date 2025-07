Polícia Federal desmonta esquema de contrabando com veículos de luxo em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a Operação Crash, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao contrabando sistemático de cigarros eletrônicos (vapers). A investigação revelou que o grupo utilizava veículos de luxo locados como estratégia para dificultar a identificação pelas forças de segurança.

As investigações foram iniciadas após ação conjunta entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), em 14 de janeiro de 2025, na região de Cascavel/PR. Na ocasião, um dos veículos utilizados para o transporte ilegal de cigarros foi interceptado pelas equipes policiais. Durante a tentativa de abordagem, um dos integrantes do grupo empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobra extremamente perigosa que resultou em grave colisão entre o automóvel, uma viatura do BPFRON e uma viatura da Polícia Federal. O impacto causou lesões em agentes públicos, destruição total do veículo da PF e danos significativos à viatura estadual.

Investigação e Estrutura Criminosa

A partir do flagrante, os elementos reunidos pela equipe de investigação indicaram a existência de uma estrutura criminosa bem-organizada, com divisão de tarefas e logística sofisticada, empregando veículos de alto padrão para o transporte da carga ilícita com o intuito de driblar barreiras policiais e evitar apreensões.

O nome da operação, “Crash”, faz alusão direta ao acidente provocado por um dos membros do grupo durante a fuga, evidenciando o desprezo pela vida dos agentes públicos e da população, além do grau de periculosidade da atuação criminosa.