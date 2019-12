A entrada de um novo ano é sempre muito importante para os arianos (21/03 a 20/04)! Como já visto nas previsões astrológicas, o Planeta Regente deste novo ano será o Sol. Isso será bastante positivo para os arianos, pois trará para sua vida uma grande energia de confiança e criatividade. Assim, as previsões de Áries para 2020 indicam que este será um ótimo período para se descobrir e explorar os talentos. Dessa maneira conseguirá usar todos os dons da melhor forma possível.

As previsões mostram que você deve parar de dar prioridade para as outras pessoas. Está na hora de se olhar mais, entender seus objetivos e ir atrás de suas conquistas. Agora é o momento para você usufruir toda positividade que o universo está te mandando. Então pare de prestar atenção somente nos obstáculos. Abrace as coisas boas que estão ao seu redor e corra para realizar os seus propósitos.

É importante que se lembre que a energia do Sol está aqui para revelar e iluminar! Tornando este ano de 2020 o ideal para colher tudo o que plantou. Não precisa ficar com medo se você agiu de maneira correta. Afinal, o momento de retribuição será agora, pois todos veem o quanto você se esforçou para chegar aí e como merece ser reconhecida por isso.

Como esse ano é de aprendizado e sucesso, pode ser que você se sinta muito evoluída. A sensação de que tudo está perfeito para você, pode quebrar a sua humildade e isso não pode acontecer. Afaste o egoísmo, a inveja e o orgulho da sua vida.

O Sol será o maior responsável por toda a positividade que estará ao seu redor neste período. Só que as coisas não são tão fáceis como parece. As previsões de Áries para 2020 também anunciam uma grande força de Capricórnio durante este novo ano e isso pode confundir um pouco a cabeça dos arianos.

O ano de 2020 terão as coisas acontecendo de maneira lenta, pois a influência de Capricórnio estará muito forte. Apesar do posicionamento de Saturno estar neste signo e exigir que as coisas realmente se realizem, não serão tão rápidas como a ariana quer. Capricórnio é um signo de ação, mas antes disso ele precisa se planejar, analisar e depois produzir.

É por isso que as previsões de Áries para 2020 mostram que esse será um período para todos os planos saírem do papel. Todos os anos o melhor momento para os signos tende a ser quando Sol entra em seu signo e durante 2020 esse período de positividade acontecerá no dia 20 de Março às 00h do horário de Brasília. E por ser o primeiro signo do zodíaco, esse dia também significa que é a entrada do Ano Novo Astrológico o que dá muito mais força para essa renovação do ciclo dos arianos.

Fonte: Astrocentro