Lula insiste com a Lei da Reciprocidade e promete retaliações pelos “50%”

Por outro lado, o governador da Bahia , Jerônimo Rodrigues (PT), defensor do governo Lula, rebateu enfaticamente a postura dos EUA, defendendo a soberania nacional: “O Brasil não é quintal de ninguém. O presidente dos EUA, com essa decisão, taxa e castiga o setor produtivo brasileiro, que gera empregos e já tinha contratos fechados. Enquanto Lula trabalha para taxar as grandes fortunas, há quem jogue contra e prefira taxar o Brasil. Somos um país soberano, guiado pelo respeito e pela dignidade. Não aceitaremos chantagem nem tutela de lugar nenhum. A Bahia está de mãos dadas com o Brasil e com o presidente Lula”, afirmou.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compartilhou posicionamento semelhante: “As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF (Supremo Tribunal Federal). Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil”.

Governadores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram o presidente Lula, atribuindo a ele responsabilidade direta pelas novas tarifas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou duramente o governo petista. “Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema”, afirmou.

A ideia de Lula é que o recurso à OMC seja articulado com outros países que também estão sendo taxados pelos EUA . “Dentro da OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos EUA. Tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Se nada disso der resultado, vamos ter que fazer [de acordo com] a Lei da Reciprocidade”, acrescentou.

Brasil - O presidente Lula (PT) afirmou ontem (10), em entrevista à Record TV, que o governo federal vai abrir uma reclamação oficial à OMC (Organização Mundial do Comércio), para tentar reverter as tarifas de 50% sobre exportações de produtos comerciais aos Estados Unidos, anunciada por Donald Trump. Caso não haja sucesso, Lula voltou a afirmar que vai adotar retaliações proporcionais. “Não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar. Mas, se não tiver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50% de nós, nós vamos cobrar 50% dele”.

Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul por sua vez, buscou uma posição equilibrada, ressaltando o prejuízo da polarização: “Não podemos aceitar tentativas de interferência de um outro país sobre as nossas decisões, das nossas instituições brasileiras. Quem define e corrige as nossas instituições somos nós, os brasileiros, e não interferências de fora do país, isso não pode ser aceito de maneira nenhuma.”

Até o fechamento desta edição, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) ainda não havia se manifestado sobre o anúncio da tributação

Alcolumbre e Motta

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, deputado Hugo Motta e senador Davi Alcolumbre, afirmaram em nota conjunta que “o Congresso Nacional está pronto para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia brasileira, do setor produtivo e da proteção dos empregos, diante das tarifas impostas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos”.

Para eles, a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. “O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania”, diz a nota.

Inflação ’estourada’ antes dos 50%

Em meio a crise com os EUA, o Brasil ainda tem outra grande preocupação. Os dados da inflação oficial, divulgados ontem (10) pelo IBGE, mostram que o país estourou o teto da meta de inflação pela primeira vez desde que a forma de apuração do resultado acumulado foi modificada pelo Conselho Monetário Nacional, no início de 2025. Antes dessa mudança, que passou a valer neste ano, a meta de inflação já havia sido estourada oito vezes.

A meta de inflação determinada pelo CMN é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos. O teto, portanto, é de 4,5%, e a inflação acumulada não pode superar esse patamar por seis meses consecutivos. Como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) marcou 0,24% em junho, a soma de 5,35% em 12 meses foi a sexta consecutiva acima de 4,5%.