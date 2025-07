Horóscopo do dia 11 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou com foco e produtividade! Finalize tarefas pendentes e abrace novas experiências. Trabalho em equipe? A harmonia é garantida. A diversão com a galera promete e não faltarão boas oportunidades de paquera! No amor, carinho e companheirismo apimentam o romance.

Cor: ROSA Palpite: 11, 36, 45

Touro

Comece o dia com otimismo e aproveite a energia da Lua em Aquário para mostrar sua postura profissional. As finanças estão com sinais positivos, trazendo chances de lucrar em tarefas solitárias. O amor poderá se solidificar, embora um pouco estático. Use sua popularidade para arrasar na conquista!

Cor: BEGE Palpite: 51, 35, 44

Gêmeos

Você começa o dia fazendo as mudanças que deseja, especialmente no trabalho. Seu espírito de equipe estará em alta à tarde, então, aproveite para aprender algo novo ou compartilhar informações. Use seu charme e bom humor para conquistar corações, sem se preocupar com a distância. Prepare-se para momentos descontraídos com quem ama!

Cor: AMARELO Palpite: 03, 54, 36

Câncer

Comece o dia colaborando, sua intuição será sua melhor conselheira mais tarde. Abrace as mudanças, uma boa fase para novos ciclos se aproxima. Surpreenda na paquera com seu toque sensual e intensifique o desejo a dois.

Cor: MAGENTA Palpite: 45, 03, 21

Leão

Hoje, encerre tarefas pendentes pela manhã, pois as parcerias serão mais produtivas à tarde. Trabalhar em colaboração aumenta suas chances de sucesso. Conecte-se com amigos distantes e aprecie o alto astral no romance à noite. Um caso recente pode evoluir rapidamente para namoro!

Cor: PRETO Palpite: 14, 06, 31

Virgem

Utilize sua diplomacia ao lidar com as pessoas no trabalho hoje. A rotina pode ser exigente, mas com dedicação, você dará conta. Cuide da saúde e abandone os maus hábitos. A paquera está no ar pela manhã, então lance seu charme! Sua relação amorosa tem um começo agitado, mas a rotina se estabelece mais tarde.

Cor: BRANCO Palpite: 50, 14, 33