Como evitar os erros que mais reprovam no vestibular

Os vestibulares são divididos entre provas objetivas e discursivas. O grande foco nas primeiras ao longo dos anos pode deixar de lado práticas e estudos importantes sobre as redações. O vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por exemplo, dedica uma fase inteira à realização de provas discursivas pertinentes ao curso escolhido. Com um hiato menor que dois meses entre as fases, o tempo curto de preparo focado nas redações pode comprometer a nota final.

O primeiro equívoco é estudar sem um planejamento definido. Avaliar seus pontos fracos e fortes, organizar a rotina de acordo com a realidade, revisões constantes e entender a aplicação da prova são pontos que merecem atenção do candidato desde o primeiro dia de estudos.

Não contar com revisão

Semelhante à falta de exercícios práticos, estudar sem a devida revisão pode causar ainda mais confusão na mente do aluno. O acompanhamento adequado por professores pode ser o diferencial para esclarecer dúvidas e abrir novos caminhos no preparo para as provas. Muitas vezes, a personalização das etapas de revisão é necessária, concentrado esforços no domínio das disciplinas.

O maior acerto é ser Positivo

Todo preparo para o vestibular é importante, e o Curso Positivo oferece a solução para quem quer conquistar os melhores resultados. O mais tradicional e reconhecido curso preparatório paranaense apresenta o Positivo Express, o semiextensivo turbinado. Disponível nas modalidades presencial e online, o aluno pode participar do curso de qualquer lugar do Brasil e se preparar para os maiores vestibulares do Paraná e de Santa Catarina.

Com ele, os estudantes têm acompanhamento constante de professores especialistas em vestibulares, com metodologia focada em resultados. São mais de 10 mil testes disponíveis com resolução em vídeo, além de revisões estratégicas e simulados focados.

As redações são corrigidas individualmente e sem limite de envio, permitindo ao aluno práticas ilimitadas. Para o planejamento do cronograma de estudos, a tutoria online está disponível a qualquer momento, sem custos extras para consultar os professores de forma personalizada. Todo o material didático exclusivo chega até a casa dos alunos, também sem taxas.

O curso foi responsável por 21 primeiros lugares na UFPR e o primeiro lugar geral da universidade, além de metade das vagas em Medicina na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e na Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE). “Além da qualidade Positivo reconhecida em todo o país, o modelo online permite que o aluno monte sua rotina de estudo com mais flexibilidade, sem renunciar à disciplina e ao direcionamento pedagógico que fazem a diferença na hora da prova”, destaca o diretor executivo do Grupo Positivo, Alceu João Gnoatto.

O professor Alceu João Gnoatto é o Diretor Executivo do Curso Positivo. Crédito foto: Nizo Gomide

Com conteúdo de qualidade e amplo planejamento, estudar é também aumentar as chances de aprovação. E nada melhor que estudar com quem mais aprova. Matricule-se no Curso Positivo Online e faça o POSITIVO EXPRESS – em 5 meses você estará preparado para garantir a sua vaga. Clique aqui e acesse o Positivo Express Online