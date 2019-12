A curiosidade é uma das características mais fortes dos geminianos (21/05 a 20/06). É por conta disso que as previsões de Gêmeos para 2020 são extremamente importantes para sua conclusão de ano. É desta maneira que o nativo conseguirá diminuir um pouco sua ansiedade para o que está por vir. E é com isso que ela consegue um gostinho do futuro e se prepara para todas as novidades empolgantes que os astros trouxeram para ela.

As previsões astrológicas indicam que o Sol será o Planeta Regente deste período e isso traz muita sorte para os geminianos. Isso porque a energia deste posicionamento te permite se sentir mais desinibido. Mais preparado. O Sol traz maior entendimento e por isso os seus negócios serão facilmente compreendidos. Tornando então a comunicação a sua melhor arma para conseguir tudo aquilo que deseja.

Como o Sol tende a iluminar as coisas, esse é o momento de você ser reconhecido por suas ações. O seu trabalho duro finalmente será notado e você será bem remunerado por isso. É um momento de alegria e realização, principalmente para os que trabalham nas áreas de marketing, comunicação e arte de acordo com as previsões de Gêmeos para 2020.

Já os que não trabalharem nessa área também encontrarão o sucesso se usar o seu dom de “fala” a seu favor. Então, somente preste atenção no que está ouvindo para conseguir usar a sua comunicação a seu favor.

Entender que as coisas acontecem no seu tempo, será o maior desafio para os nativos de Gêmeos que são bastante ansiosos. Mas é algo que irá acrescentar na sua evolução e te ajudará a se enxergar uma pessoa melhor no fim do ano.

Oportunidades estarão presentes em 2020 para os geminianos. Por isso os nativos precisam aproveitar essa onda de positividade e se permitir viver novas experiências. Porém suas responsabilidades precisarão ser levadas mais a sério, é possível que este ano sua mente esteja tão produtiva que a distração será recorrente.

Como Capricórnio estará com sua energia bem influente no ano de 2020, será preciso aprender a ser mais “mão de vaca”. Ou seja, deixar a impulsividade de lado e analisar muito bem onde você está investindo o seu dinheiro. Pode parecer difícil no começo, mas isso te trará alívio e o fim da preocupação financeira que você tem tendo nos últimos anos.

As previsões de Gêmeos para 2020 mostram que será muito positivo para você! Só que ainda assim precisa ter muito esforço da sua parte para conquistar as realizações que este ano promete trazer. Lembre-se de insistir nas coisas que você deseja, pois os astros estão a seu favor. Você precisa somente se colocar à disposição de lutar pelos seus sonhos.

Fonte: Astrocentro