Curitiba registrou hoje a 2ª temperatura máxima mais baixa desde 1997

Curitiba - A cidade de Curitiba registrou nesta terça-feira (2) a segunda temperatura máxima mais baixa desde que a estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada na cidade, em 1997. Neste 2 de julho de 2025, a capital amanheceu com 5,4°C, e a temperatura máxima não passou de 6,9°C. Outras três cidades na terça-feira (1º) e dez cidades nesta quarta-feira (2) também registraram a menor temperatura máxima do ano.

Na capital, a temperatura máxima mais baixa da série histórica do Simepar foi registrada em 23 de julho de 2013, quando foram registrados 5,6°C.

“Nesta ocasião, além de chuva congelada, foram registrados alguns flocos de neve em Curitiba. O valor desta quarta-feira (02) também superou o dia 21 de agosto de 2020, data em que novamente ocorreu chuva congelada. Mas nesta quarta, embora com condições bem propícias, faltou mais resfriamento para termos alguma precipitação invernal”, explica Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Outras cidades das regiões Leste e Campos Gerais registraram nesta semana a temperatura máxima mais baixa de 2025. Na terça-feira (1º) as cidades foram Ponta Grossa (9,7°C de máxima), Telêmaco Borba (11.9°C) e Paranaguá (13,3°C). Na quarta-feira (2) as cidades foram Pinhais (7,3°C de máxima), Fazenda Rio Grande (6,5°C), União da Vitória (9,6°C), Irati (8,5°C), Lapa (7,2°C), Antonina (11,4°C), Guaraqueçaba (12.7°C), Cerro Azul (12,1°C), Jaguariaíva (12,7°C) e São Mateus do Sul, na estação do INMET (8,1°C).