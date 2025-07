Horóscopo do dia 04 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou com mudanças positivas no horizonte! Seja um novo emprego ou um novo empreendimento, o universo está alinhado para o seu sucesso financeiro. Com Vênus em Gêmeos, prepare-se para paixões intensas e comunicação fluente na vida amorosa. Mantenha os olhos abertos para as oportunidades, o dia promete!

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 02, 61, 47

Touro

Sua sexta-feira é de relacionamentos e parcerias! Lance mão da boa comunicação para resolver assuntos pessoais e avançar no trabalho com seus colegas. Vênus em Gêmeos promete uma surpresa animadora para o seu bolso! Na paquera, um bom papo abre portas. Se estiver a fim de algo mais sério, fale abertamente. Proteja seu romance através do diálogo e interesses comuns.

Cor: AZUL Palpite: 09, 21, 18

Gêmeos

Hoje a Lua em Escorpião favorece o foco no trabalho, mesmo que exija mais esforço. Sua intuição pode revelar oportunidades surpreendentes. Com Vênus no seu signo, sua mente agitada acelera ainda mais. Proteção extra nos assuntos do coração também está presente!

Cor: PRETO Palpite: 51, 44, 26

Câncer

A Lua traz um novo ânimo até para seu trabalho hoje! Um ótimo dia para conectar-se com colegas e fazer aquele curso que você quer. A sorte sorri para você – vale arriscar. Amizades estão protegidas, mas cuidado no romance. Ainda assim, prepare-se para boas surpresas no amor.

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 14, 49, 32

Leão

Atenção aos assuntos domésticos e familiares hoje com a Lua em Escorpião. No trabalho, busque focar em tarefas domésticas enquanto Vênus e Urano trazem boas vibrações para sua vida profissional. À noite, Vênus muda para Gêmeos: aguarde animação nas amizades e surpresas no amor. Sucesso à vista!

Cor: PRATA Palpite: 27, 29, 45

Virgem

Sextou com a força da comunicação! Aproveite para viajar ou expandir sua rede profissional. Vênus em Gêmeos traz energias positivas para a carreira. As redes sociais favorecem a conexão com amados e podem agitar a vida amorosa. Desfrute da leveza no romance e do aumento de sintonia com seu par.

Cor: CINZA Palpite: 38, 18, 36