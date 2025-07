PMPR: Gabarito do concurso é divulgado; resultado preliminar será publicado em agosto

Brasil - O gabarito oficial da primeira fase do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi divulgado nesta segunda-feira (30), conforme cronograma do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. Já o resultado preliminar está previsto para o dia 18 de agosto. A aplicação das provas objetiva e discursiva ocorreu na tarde de domingo (29) e reuniu quase 24 mil candidatos em 38 locais de prova em 12 cidades do Paraná. Ao todo, estão em disputa 2 mil vagas com salário inicial de até R$ 6.101,87.

As provas foram aplicadas em 38 locais no Paraná, distribuídos nos municípios de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Paranaguá, Pato Branco, Umuarama e Campo Mourão. Durante a aplicação do exame, a PMPR atuou de forma integrada, intensificando as ações de policiamento ostensivo e assegurando que a banca examinadora executasse o concurso público com plena lisura, segurança e isonomia, garantindo a tranquilidade nesta importante etapa do processo seletivo.

O acesso aos locais de prova foi permitido a partir das 12h, com fechamento dos portões às 12h45, sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Alguns candidatos foram impedidos de entrar por irregularidades, como a ausência de documento físico. Também era proibido portar documentos digitais, cópias autenticadas, aparelhos eletrônicos, bonés, chapéus, óculos escuros e armas de qualquer tipo, inclusive por agentes de segurança, sob pena de eliminação.