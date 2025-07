Paraná abre a semana com 21 mil oportunidades de trabalho

Na sequência, a regional de Campo Mourão soma 2.754 vagas, com 1.209 para alimentador de linha deprodução, 392 para magarefe (trabalhador de abate), 136 para abatedor e 97 para repositor de mercadorias. Já Londrina concentra 2.239 vagas, sendo 613 para alimentador de linha de produção, 92 para trabalhador volante da agricultura, 57para ajudante de motorista e 54 para repositor de mercadorias. Foz do Iguaçu contabiliza 1.494 oportunidades, com destaque para 536 para alimentador de linha de produção e 124 para repositor de mercadorias.

Logo depois, aparece a Região Metropolitana de Curitiba , com 4.094 oportunidades, das quais 674 são para auxiliar de logística, 543 para alimentador de linha de produção, 217 para operador de caixa e 209 para faxineiro. Somente na Agência da capital são 778 vagas, com destaque para faxineiro (90), auxiliar nos serviços de alimentação (59),atendente de lojas e mercados (58) e operador de caixa (49).

As funções com maior número de oportunidades são alimentador de linha de produção (6.027), operador de caixa (739), abatedor (733) e auxiliar de logística (674).

Paraná - O Paraná começa a semana com 21.020 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados distribuídos por todas as regiões do Estado. O levantamento é da Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE) da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda e reforçam o bom momento da economia paranaense e o foco do governo na intermediação eficiente.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o novo saldo reforça que a política de intermediação de mão de obra segue funcionando: “Mais de 21 mil vagas abertas mostram que o Paraná segue gerando empregos e oportunidades para quem quer trabalhar. Nosso compromisso é dar todo apoio necessário, com acolhimento, orientação e qualificação, para que cada vaga vire renda e qualidade de vida para as famílias paranaenses.”

DADOS CAGED

De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Paraná segue se destacando na geração de empregos formais em 2025. De janeiro a maio, o Estado abriu quase 85 mil novas vagas com carteira assinada, garantindo a terceira colocação no ranking nacional – atrás apenas de São Paulo (309,7 mil vagas) e Minas Gerais(124,2 mil).

Na região Sul, o Paraná mantém a liderança, com 84.882 empregos gerados, à frente de Rio Grande do Sul (73.861) e Santa Catarina (73.769). O saldo paranaense também supera a soma de todos os estados do Norte e se destaca entre as principais economias do Nordeste. No acumulado do ano, o Estado registrou mais de 921 mil admissões contra 836 mil desligamentos, mostrando a força do mercado de trabalho local.

COMO SE CANDIDATAR

Quem está em busca de uma oportunidade deve procurar a Agênciado Trabalhador do seu município com documentos pessoais em mãos. Também é possível agendar atendimento online pelo site.

Fonte: AEN