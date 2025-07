Consumidores de 45 cidades ganham prêmio de R$ 1 mil do Nota Paraná; Cascavel está na lista

Curitiba - Consumidores de 45 municípios que colocaram o CPF na nota foram contemplados com prêmios de R$ 1.000 no sorteio do Programa Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (7). Ao todo, 100 ganhadores levaram o prêmio intermediário do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e terão os valores creditados automaticamente nas contas do programa.

Os ganhadores de R$ 1.000 são das cidades de Almirante Tamandaré, Ampére, Apucarana, Araucária, Balsa Nova, Bandeirantes, Boa Esperança, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Colombo, Corbélia, Curitiba, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava, Honório Serpa, Ibiporã, Londrina, Mandaguaçu, Maringá, Mariópolis, Olímpia, Palmas, Paranavaí, Pinhão, Ponta Grossa, Quitandinha, Rancho Alegre d’Oeste, Rio Azul, Santa Fé, Santo Antônio da Platina, São Carlos do Ivaí, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tibagi, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste e Ubiratã.

Os maiores prêmios do sorteio, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, saíram para consumidores de Curitiba, capital do Estado.

Além deles, 35 mil participantes receberam prêmios de R$ 50, enquanto R$ 800 mil foram distribuídos entre 8 mil consumidores, por meio de valores adicionais de R$ 100 incorporados ao sorteio regular, com recursos que antes faziam parte do extinto Paraná Pay.