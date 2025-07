Polícia prende oito pessoas por duplo homicídio e apreende seis armas em Medianeira

Medianeira - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu oito pessoas e apreendeu seis armas de fogo e 1,5 quilos de cocaína durante uma ação em Medianeira, no Oeste do Estado. A ação é desdobramento de uma investigação sobre um duplo homicídio.

A ação contou com o apoio da Policia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e de cães de faro da PCPR.

O crime aconteceu em 9 de maio deste ano em uma oficina mecânica, no bairro Nazaré.

O duplo homicídio aconteceu por volta das 16h, quando dois homens, moradores da cidade de Ramilândia, foram executados a tiros. Um funcionário do local, que não tinha relação com o caso, também foi atingido e ficou gravemente ferido.

Conforme as investigações, o homicídio teria sido uma retaliação ao furto de uma caminhonete, cujo proprietário estaria envolvido com diversos crimes.