Itaipu: Diretor fala sobre projetos na Amop

Cascavel – O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor de Coordenação, Luiz Felipe Carbonell, vão apresentar aos prefeitos da região oeste do Estado os principais projetos e parcerias desenvolvidos pela empresa na região.

A apresentação e as reuniões com prefeitos serão nesta quarta-feira (14), em Cascavel, a partir das 10h, na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). A entidade representa 54 municípios da região. Às 11h30, Silva e Luna concede entrevista coletiva à imprensa.

A Itaipu Binacional mantém hoje cerca de 180 projetos na área de abrangência do reservatório da usina. Juntos, os investimentos passam de R$ 500 milhões – valor equivalente ao total de royalties pagos anualmente pela empresa aos municípios lindeiros.

Os convênios com os municípios contemplam áreas como desenvolvimento social, econômico, turístico, tecnológico e sustentável. De acordo com Silva e Luna, os investimentos beneficiam os municípios e ajudam a empresa a garantir a qualidade da água do reservatório, principal matéria-prima para produção de energia.

Projetos estruturantes

Desde que tomou posse no cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu, no fim de fevereiro, Joaquim Silva e Luna adotou uma política de aproximação com os parceiros estratégicos da empresa, fortalecendo parcerias, especialmente em projetos estruturantes. O objetivo é dar maior qualidade à aplicação dos recursos.

O diretor-geral já recebeu na sede da empresa o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (no dia 4 de abril), o presidente da Amop (5 de abril) e o presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros (17 de abril) – entre outros líderes. Um dos projetos mais importantes em andamento é a construção da segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, que vai ligar Foz do Iguaçu e Presidente Franco. A obra já está em andamento.

Está confirmada a presença do presidente da Amop e prefeito de Jesuítas, Aparecido José Weiller Junior; do presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden; do prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, além de outros prefeitos e autoridades da região.